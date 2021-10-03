Thất nghiệp, 3 người dân tộc Mông đi bộ từ Bình Dương về quê Hà Giang và cái kết ấm lòng

Xã hội 03/10/2021 14:37

Mới đây, những hình ảnh về 3 người dân tộc Mông ở Hà Giang, vào Bình Dương làm thuê được 1 tháng thì thất nghiệp vì dịch bệnh. Khi nghe tin tình hình giãn cách xã hội được nới lỏng, cả 3 lên đường đi bộ về quê. Rất may, họ được người dân giúp đỡ và đưa tới điểm chốt tỉnh Bình Dương an toàn.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về 3 người dân tộc Mông đi bộ trên địa phận tỉnh Bình Dương cùng lời kêu gọi nhờ giúp đỡ. Theo bài viết, nhóm người này được người dân bắt gặp vào lúc khoảng 22h đêm ngày 2/10. 

Cụ thể, 3 người mang balo mệt mỏi di chuyển từ cây xăng Kim Hằng ra cầu Khánh Vân (Tân Uyên - Bình Dương) rồi lại đi ngược lại. Người dân hỏi ra mới biết họ là người dân tộc Mông ở Hà Giang, vào Bình Dương làm thuê được 1 tháng thì có dịch và thất nghiệp đã 3, 4 tháng nay. Khi biết được việc giãn cách xã hội đã nới lỏng, cả 3 quyết định đi bộ về quê với đường 2000 km, nếu thuận lợi thì khoảng 1 tháng sẽ tới nơi.

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3 người dân tộc thất nghiệp, đi bộ 2000km từ Bình Dương về Hà Giang - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Theo Pháp luật và Bạn đọc, anh Lê Diện (SN 1991), người đã bắt gặp nhóm 3 công nhân trên cho biết, anh đã đưa cả 3 tới điểm chốt tỉnh Bình Dương an toàn. 

"Lúc đầu mình chỉ nghĩ họ đi bộ đến một điểm tập kết nào đó rồi có xe đưa về quê. Không ngờ tất cả bảo sẽ đi bộ về tận Hà Giang. Họ cũng không nói sõi tiếng Kinh, lúc gặp mình, họ sợ lắm, chắc lo sẽ bị lừa. Sau mình mới bảo, để mình lai đến điểm chốt, họ cũng ngờ ngợ rồi trèo lên xe.

Nhóm người kia cũng được người dân cho chiếc xe đạp. Nhưng chắc đèo 3 không được, nên cứ dắt bộ, chở hành lý phía sau. Mình cũng là người đã xa quê hơn 7 năm, thấy bà con lao động giờ khổ vậy nên thương. Cũng chỉ giúp đỡ họ một phần, làm theo lương tâm của một con người thôi" - anh Diện chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc.

Nhóm công nhân này là tốp người thứ 3 mà anh Diện chở trong tối ngày 2/10. Ngoài ra, còn những người khác cũng được anh giúp đỡ đưa đến chốt tỉnh Bình Dương. Những chuyến xe nghĩa tình cứ thế nối dài mãi trong đêm khuya. Anh Diện đưa đón xong xuôi, mãi 1h sáng mới về nhà ngủ. 

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Anh Lê Diện cho nhóm người dân tộc đi nhờ ô tô đến điểm chốt  - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

 

Được biết, nhóm người dân tộc đã được đưa đến điểm chốt cuối của tỉnh Bình Dương. Các chiến sĩ trong tổ công tác sau khi làm công tác xét nghiệm, kiểm tra giấy tờ đã tặng họ thêm chút tiền làm lộ phí đi đường. 

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Từ khóa:   Bình Dương Covid-19 thất nghiệp vì Covid-19

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