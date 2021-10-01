Đà Nẵng: Dù ở nhà học online, nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn khác trường hẹn ra 'dần' tơi tả

Xã hội 01/10/2021 15:29

Một đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh lớp 7 của trường bị nhóm học sinh trường khác hành hung tập thể bên ngoài trường học. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Tổ Quốc, ngày 1/10, bà Hà Thị Ngọc Hoa, Hiệu phó Trường THCS Lý Tự Trọng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), cho biết công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) đang làm rõ vụ việc 1 nữ sinh lớp 7 của trường bị nhóm học sinh trường khác đánh tập thể bên ngoài trường học.

Trước đó, ngày 30/9, xuất hiện các đoạn clip quay lại cảnh 1 nữ sinh bị nhóm khoảng 4 thiếu niên nam nữ khác hành hung tập thể. Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội facebook và được chia sẻ chóng mặt. Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân bị đánh hội đồng trong clip là em N.H.T.T. (học lớp 7 tại Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Sơn Trà).

Theo bà Hoa, sự việc xảy ra bên ngoài nhà trường trong thời gian đang tổ chức học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đại diện nhà trường đã đến nhà của nữ sinh T. để tìm hiểu.

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Nữ sinh lớp 7 bị hành hung - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Theo Giáo dục và Thời đại, em T. (người bị hành hung) kể lại rằng bị hành hung thì nhóm bạn kia đều học ở trường khác. Các em có học chung cùng nhau ở bậc Tiểu học. Trong khi trò chuyện, các em hay xưng “tau, mi” theo thói quen nhưng có bạn cho rằng như thế là hỗn và có nhắn tin hẹn nhau để “nói chuyện”.

Gia đình em học sinh này cho biết thêm, đã báo cáo sự việc với chính quyền. Hiện Công an Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã thụ lý vụ việc. 

Ông Võ Trung Minh – Trưởng phòng GD&ĐT quận Sơn Trà cho biết: “Phòng Giáo dục sẽ nắm thông tin và có báo cáo với Sở GD&ĐT khi có thông tin kết luận từ cơ quan công an. Công tác tuyên truyền giáo dục, phối hợp phụ huynh và địa phương quản lý học sinh bên ngoài nhà trường đã được quan tâm lưu ý và nhắc nhờ các trường tăng cường hơn nữa”.

Hiện nay, HS TP Đà Nẵng đang học trực tuyến và chưa đến trường trở lại do đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

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