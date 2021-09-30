Nguyên nhân ban đầu vụ cô gái rơi từ tầng 15 chung cư xuống đất tử vong

Xã hội 30/09/2021 17:39

Liên quan đến vụ việc cô gái rơi từ tầng 15 chung cư xuống đất tử vong. Được biết, cơ quan chức năng TP.Hà Nội đã hoàn thành công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể về cho gia đình đồng thời cũng đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân sự việc.

Theo VietNamNet, chiều ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, đồng thời ban giao thi thể cô gái rơi từ tầng 15 chung cư về cho gia đình để mai táng theo qui định.

Được biết, qua xét nghiệm test nhanh Covid-19 và test PCR nạn nhân đều âm tính với Covid-19. Danh tính cô gái được xác định Đ.H.N. (SN 1997, ở quận Nam Từ Liêm). 

Nạn nhân rơi từ tầng 15 của tòa chung cư ở ngõ 12 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung xuống đất tử vong, nhiều khả năng do áp lực công việc dẫn đến cái chết đau lòng này.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, nguyên nhân ban đầu của sự việc được xác định do nạn nhân tự tử.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Như tin đã đưa, theo Thanh Niên, sáng ngày 29/9, nhiều người dân sống tại ngõ 12 Khuất Duy Tiến (P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) nghe tiếng động lớn, khi chạy lại kiểm tra thì phát hiện một cô gái trẻ tử vong trên vũng máu tại khu vực trước  tòa nhà văn phòng Zen Tower, nghi rơi từ trên cao xuống. Người dân sau đó đã thông báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý vụ việc.

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