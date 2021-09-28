Người đàn ông rơi từ lầu 4 xuống mái tôn nhà dân tại quận 4, TP.HCM

Xã hội 28/09/2021 08:40

Sau khi nghe tiếng động mạnh, người dân trong một con hẻm ở quận 4 ra xem thì phát hiện người đàn ông rơi từ lầu 4 căn nhà bên cạnh, nằm bất động trên mái tôn.

Theo Pháp luật TP.HCM, đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận 4 đã cứu hộ thành công một người đàn ông nhảy từ lầu 4 một căn nhà và bị thương. Sự việc xảy ra vào ngày 27/9.

Theo thông tin, người dân sống tại hẻm 195 Tôn Thất Thuyết nghe tiếng động mạnh phát ra từ mái tôn nhà một hộ dân tại khu vực. Ra kiểm tra phát hiện một người đàn ông rơi từ lầu 4 một căn nhà bên cạnh, nằm bất động trên mái tôn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CCNH Công an quận 4 nhận tin báo đã nhanh chóng cho cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Sau đó, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, sử dụng phương tiện chuyên dụng đưa nạn nhân xuống đất an toàn chuyển đến bệnh viện quận 4.

Người đàn ông được xác định tên Nguyễn Văn V. (39 tuổi), chỉ xây xát nhẹ hiện đang được bệnh viện quận 4 theo dõi. Qua kiểm tra, ông V. được xác định dương tính với ma tuý.

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