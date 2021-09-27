Vụ chém người lìa đầu ở quận 7: Nghi phạm không ngáo đá, không uống rượu; hung khí gây án là con dao dài 30cm

Xã hội 27/09/2021 09:21

Liên quan đến vụ án chém người lìa đầu ở quận 7 (TP.HCM), hiện đối tượng đã bị tạm giữ và lấy lời khai. Nhiều tình tiết mới cũng được hé lộ.

Theo VietNamNet, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an quận 7 lấy lời khai của đối tượng Trần Huy (SN 1987, quê Lâm Đồng) vì là nghi phạm liên quan đến vụ an chém người lìa đầu trong đêm. Sự việc xảy ra tại con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP.HCM). 

Theo Trí Thức Trẻ, tại cơ quan công an, nghi can có biểu hiện thiếu tỉnh táo nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn. Qua khai thác, công an xác định nghi can và nạn nhân có quan hệ quen biết, chơi với nhau. Người dân khu vực cho hay, nghi can Huy là dân giang hồ có tiếng.

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Nghi can Trần Huy tại cơ quan công an - Ảnh : Pháp luật và Bạn đọc

Theo Dân Trí, đối tượng âm tính với ma túy và cũng không uống rượu bia. "Người này không ngáo đá, không có rượu, bia trong cơ thể và tâm lý không được ổn định", một đại diện Công an quận 7 chia sẻ với Dân trí.

Theo Pháp luật TP.HCM cho hay, vào lúc gần 0h ngày 26/9, đơn vị chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể nạn nhân đi khỏi hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định hung khí đối tượng gây án là một con dao dài hơn 30cm.

Về nạn nhận,được biết, người đàn ông này khoảng 45 tuổi, sống cùng vợ và hai con, thuê nhà trọ ở đây bán tạp hóa, tử vong trong tình trạng phần đầu bị lìa khỏi cơ thể. Giữa nghi phạm và nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc.

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Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh:VOV

Trước đó, vụ án xảy ra vào khoảng 15h ngày 26/9. Người dân nghe tiếng hét lớn ở con hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, chạy tới kiểm tra thì phát hiện người đàn ông bị chém thi thể không nguyên vẹn. Phần thi thể nằm bên chuồng gà. 

Công an sau đó khẩn trương có mặt, bao vây căn nhà nghi phạm đang có mặt. Vietnamnet cho hay, công an đã bắt giữ được đối tượng sau khoảng 1 giờ thuyết phục vận động, đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Theo Tiền phong, nguyên nhân vụ án có thể do mâu thuẫn trong lúc đá gà nên nạn nhân bị đối tượng dùng hung khí tấn công.

Theo thuật lại của tờ Tri thức trực tuyến, nghi phạm thuê nhà trong hẻm trên sinh sống khoảng 2 năm nay và là người kín tiếng.

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Từ khóa:   TP.HCM chém người mâu thuẫn tiền bạc

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