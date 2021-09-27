Bà Phương Hằng lần đầu tiết lộ thói quen 'lạ' khi đi ngủ, khuyên chị em: 'Đừng nghĩ đi ngủ là mình có thể xuề xòa được'

Xã hội 27/09/2021 17:16

Trên sóng livestream mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có những tâm sự cũng như chia sẻ bí quyết làm mẹ, làm vợ của mình trong cuộc sống hằng ngày.

Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng nhận được nhiều sự chú ý của dư luận khi là người có liên quan trực tiếp đến những ồn ào sao kê từ thiện. Bên cạnh những chủ đề, thông tin nóng hổi mà bà mang lại cho công chúng thì đời tư của nữ đại gia cũng được rất nhiều người quan tâm.

Mới đây, trong buổi livestream tối ngày 26/9, CEO Đại Nam đã xuất hiện với những chia sẻ về tình yêu, hôn nhân gia đình. Tại đây, bà cũng chia sẻ đến khán giả những bí quyết làm vợ, làm mẹ của mình. Theo đó, nữ đại gia cho rằng phụ nữ làm đẹp trước hết là cho bản thân và các con chứ không phải cho chồng.

nguyen phuong hang
Bà Phương Hằng livestream ngày 26/9 - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, bà chủ Đại Nam cũng lần đầu tiết lộ sở thích có phần khác lạ của mình chính là sử dụng nước hoa ở mọi nơi, mọi lúc kể cả khi đi ngủ. Bà cũng nhấn mạnh ngay cả khi đi ngủ thì chị em cũng nên khiến bản thân thật chỉn chu.

"Tối trước khi đi ngủ tôi đều sử dụng dầu thơm (nước hoa) nên gối thơm, giường thơm và người tôi lúc nào cũng thơm. Đừng có nghĩ đi ngủ là mình có thể xuề xòa được" - bà chủ Đại Nam cho biết thêm.

Không chỉ áp dụng quan điểm này với bản thân, CEO Đại Nam còn đem chúng truyền lại cho các con trong nhà, đặc biệt là con gái và con dâu. 

Cách đây không lâu, chính nữ CEO Đại Nam cũng từng có phát ngôn  về người phụ nữ trước cộng đồng mạng. Nữ CEO cho rằng phụ nữ ngoài đẹp ra phải hết sức thông minh, có những lúc phải sống bằng lý trí. Còn sống bằng cảm tính thì chính là "đào một cái hố thật sâu chôn mình ngay tại gia đình, ngay tại hạnh phúc của mình".

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng nước hoa bà chủ Đại Nam

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