Trưa ngày 27/9, một lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã bàn giao vụ việc cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ cháy khiến 3 bố con tử vong ở Tuyên Quang, theo Dân Việt, được biết khi ấy có bốn người được đưa ra ngoài khỏi đám cháy gồm ông Diễn và 3 con gái nhỏ tuổi. Anh Diễn và cháu L. (SN 2012), cháu T. (SN 2016) đã tử vong, riêng cháu B. (SN 2013) đang được điều trị tại bệnh viện. Sự việc xảy ra ở thôn Lập Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang.

Chị Lê Thị Năm (39 tuổi, người nhà 3 cháu nhỏ bị bỏng) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng cùng ngày. Thời điểm này, bố đẻ 3 cháu nhỏ đã đi mua xăng về châm lửa thiêu rồi tự tử.

Theo Doang nghiệp và Tiếp thị, đại diện bệnh viện cho biết mẹ các cháu bé do có xô xát với người cha trước dẫn đến thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Hàm Yên. Riêng cháu 7 tuổi đang được một người thân ở viện chăm sóc.

"Trước khi thiêu các cháu, anh ta đã đánh vợ mình ngất đi, khiến người vợ phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên để điều trị, đến đêm thì anh ta mua xăng về để thiêu các con rồi tự tử", chị Năm kể lại.

Cũng theo chị Năm, hiện gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự cho 2 cháu nhỏ. Còn bản thân chị đang ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chăm sóc cho cháu nhỏ 7 tuổi (cháu B.) rất nguy kịch. Thi thể người bố đang được giữ lại phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin từ Công an TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào lúc 4 giờ sáng hôm nay, đơn vị tiếp nhận 3 bệnh nhi (là 3 chị em ruột) được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng xăng toàn thân, rất nguy kịch.

"Khi đang ở bệnh viện thì tôi nghe báo ở nhà Diễn đã dùng xăng đốt cả 3 đứa con. Đến 2 giờ sáng nay các cháu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh, nhưng 2 cháu đã tử vong, Diễn cũng tử vong tại chỗ" - một người thân của nạn nhân thông tin với Công an TP.HCM.

Qua tìm hiểu, gia đình bệnh nhi thuộc hộ nghèo, hiện tại bố và chị, em gái đã chết, mẹ chấn thương nặng đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên. Vụ việc bỏng xăng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Được biết, Diễn làm công nhân ở Thái Nguyên, nhiều tháng vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã phải nghỉ ở nhà, không có việc làm.