Kỳ lạ người đàn ông đang bước đi trên đường rồi dần tan biến vào bóng đêm, camera quay lại cận cảnh khiến nhiều người sốc nặng

Một đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người đàn ông đi bộ trên đường. Tuy nhiên, ông ta dần dần tan biến trong bóng tối khiến người xem "đứng hình". Thực hư sự việc vẫn đang được nhiều người bàn tán.
Đời Sống 11:16 27/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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