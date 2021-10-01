Nghe cháu trai báo tin Phi Nhung qua đời, cụ già sững sờ: 'Trời ơi, tội nghiệp quá'

Xã hội 01/10/2021 10:30

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cụ bà bàng hoàng khi nghe tin ca sĩ Phi Nhung được lan truyền trên cộng đồng mạng khiến nhiều người xúc động.

Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung là nỗi tiếc thương của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại phản ứng của cụ bà khi cháu trai báo tin rằng Phi Nhung đã qua đời khiến nhiều người cảm động. Có thể thấy, dù chỉ gặp mặt qua màn hình TV, thế nhưng khi nghe tin dữ, bà đã rất bàng hoàng và xót xa.

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Cụ già đang cười nói thì bỗng nhiên giật bắn người khi nghe tin Phi Nhung qua đời - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, trong đoạn clip, bà cụ đang ngồi cắt măng thì người cháu trai bất ngờ hỏi bà có biết Phi Nhung không? Khi bà trả lời là có thì người cháu cho biết: "Chết rồi, bị Covid chết rồi". Bà cụ bỗng dưng đứng hình và thốt lên 2 từ: "Trời ơi". Bà còn chứng minh mình hiểu rõ về đời tư của nữ ca sĩ khi nói rằng Phi Nhung không có chồng, đang nuôi rất nhiều trẻ mồ côi. Ở phần sau của đoạn clip, bà cụ liên tục xót thương: "Trời ơi, tội nghiệp quá" khi nữ ca sĩ ra đi quá sớm, đám tang ít người lui tới vì dịch bệnh.

Bên dưới đoạn clip, netizen cũng đã bày tỏ sự xót thương dành cho Phi Nhung và kể những câu chuyện rằng ba mẹ của mình cũng đã sốc như thế nào khi nghe tin nữ ca sĩ qua đời. Qua trên, có thể khẳng định Phi Nhung giữ một vị thế rất lớn trong lòng người hâm mộ qua nhiều thế hệ.

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