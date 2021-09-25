'Thánh mơ' Phương Hằng nổi đóa khi vướng nghi vấn 'trù ẻo' Phi Nhung, thật lòng gửi lời này đến nữ ca sĩ

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội xuất hiện một phát ngôn được cho là của bà Nguyễn Phương Hằng nói về Phi Nhung với những từ ngữ nặng nề. Ngay trong đêm muộn, nữ đại gia đã chính thức lên tiếng về sự việc.

Chuyện ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 thời gian qua làm gia đình, bạn bè và fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Bên cạnh việc mọi người đang cầu nguyện cho Phi Nhung mau chóng vượt qua bạo bệnh thì nhiều tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội cũng được lan truyền. Chẳng những tung tin Phi Nhung qua đời, một số cá nhân thậm chí còn ghép ảnh Việt Hương quỵ khóc trước linh cữu nữ ca sĩ. Hành động trên khiến việc cập nhật tin tức chính xác về tình trạng của giọng ca "Bông điên điển" trở nên rối loạn và khó khăn hơn.

Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội xuất hiện phát ngôn được cho là của bà Nguyễn Phương Hằng đề cập đến Phi Nhung bằng những lời lẽ nặng nề. Giữa lúc dư luận đang hoang mang thì ngay trong đêm muộn ngày 24/9, nữ đại gia đã chính thức lên tiếng về sự việc.

Bà Hằng đính chính về tin đồn liên quan đến Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, bà Hằng đã chụp màn hình lại toàn bộ bài viết ở diễn đàn trên kèm theo dòng trạng thái vô cùng bức xúc. Bà chủ Đại Nam khẳng định mình không bao giờ nói những điều này, tất cả là "bịa đặt trắng trợn".

"Tôi không bao giờ nói như vậy! Tại sao lại bịa đặt trắng trợn như vậy! Tôi là một con người sống vì cộng đồng. Tôi biết rung cảm và biết chia sẻ, biết đúng sai" - trích bài viết của bà Phương Hằng.

Hình ảnh được bà Hằng chụp lại đính kèm bài đăng trên - Ảnh: FBNV

Tiếp theo, nữ CEO cũng cho biết "chuyện nào ra chuyện đó". Phi Nhung cũng là con người và từ tận đáy lòng, bà cầu chúc cho nữ ca sĩ có thể vượt qua cơn bệnh để trở lại với cuộc sống khỏe mạnh.

Bài đăng ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với bà Hằng và lên án một số cá nhân vì mục đích riêng mà thêu dệt lên những thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến người xung quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-mo-phuong-hang-noi-doa-khi-vuong-nghi-van-tru-eo-phi-nhung-that-long-gui-loi-nay-den-nu-ca-si-426747.html