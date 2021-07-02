Trang cá nhân Nhâm Hoàng Khang 'sạch sẽ' lạ thường sau tâm thư gửi bà Nguyễn Phương Hằng

Xã hội 02/07/2021 09:18

Mới đây, cư dân mạng đột nhiên xôn xao khi phát hiện trang cá nhân của Nhâm Hoàng Khang - cậu IT bạc tỷ một thời của Hằng - đã bị xóa toàn bộ nội dung trước đó.

Mới đây, người hâm mộ đã vô cũng ngỡ ngàng khi phát hiện trang cá nhân của Nhâm Hoàng Khang - người được bà Nguyễn Phương Hằng tặng 1 tỷ - đã bất ngờ "sạch trơn", các bài viết đã biến mất trông chẳng khác nào một tài khoản mới lập. Chính chủ hoàn toàn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về thông tin nói trên.

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'Cậu IT' Nhâm Hoàng Khang  - Ảnh: Internet
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Trang cá nhân của nam IT - Ảnh: hụp màn hình

Sự việc ngay lập tức được cư dân mạng mang ra bàn tán. Nhiều người không khỏi nghi ngờ nguyên nhân vụ việc. Được biết trước đó, cậu IT này và nữ đại gia Đại Nam đã có mâu thuẫn dẫn đến quyết định "nghỉ chơi".

Cụ thể, vào ngày 24/6, nam IT đã có một bức tâm thư khá dài gửi đến bà Hằng với nội dung cho rằng bà đang bị "tâm bệnh". Theo Nhâm Hoàng Khang, bà Hằng nên dừng những cuộc livestream trên mạng xã hội và trò chuyện với chồng nhiều hơn "vì trí tuệ của chú Dũng sẽ chiến thắng tất cả". Anh cũng cho biết bản thân vẫn ủng hộ bà Hằng dú bị ghét bỏ.

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Tâm thư của nam IT gửi bà Hằng - Ảnh: Internet

Tiếp sau đó, vào tối ngày 26/6, bà Phương Hằng đã chính thức lên livestream và yêu cầu nam IT đừng nhắn tin cho mình nữa và "em hãy chủ động kết thúc mối quan hệ với chị đi". Lý giải về nguyên nhân của cuộc "chia tay" này, bà Hằng cho biết vì Nhâm Hoàng Khang đã "đi xa giới hạn cho phép và dạy đời" bà trong khi tuổi đời quá trẻ. Khi thông tin về cuộc chia tay được chia sẻ, cư dân mạng đã khôn khỏi tiếc nuối cho "cặp bài trùng" này.

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 bà Phương Hằng livestream - Ảnh: Internet

Được biết, Nhâm Hoàng Khang là một coder - lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như tiên phong đưa esim vào iPhone Lock, được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận khá nhiều. Thời gian vừa qua, Nhâm Hoàng Khang là cái tên được nhắc đến khá nhiều trong những lùm xùm của bà Hằng vì đã giúp bà "bóc trần" nhiều sự thật động trời của giới showbiz.

Được biết, Nhâm Hoàng Khang đã kết hôn, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, được cư dân mạng gọi bằng cái tên "cậu IT".

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