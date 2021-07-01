Bà Nguyễn Phương Hằng kêu gọi đăng ký kênh Youtube cho con trai để có thể "livestream cùng quý vị"

Mới đây, trên trang cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng đã giới thiệu kênh của con trai mình và kêu gọi mọi người đăng ký ủng hộ để con có thể "livestream cùng quý vị".

Suốt thời gian vừa qua, cái tên Nguyễn Phương Hằng chưa bao giờ hết hot trong cộng đồng mạng. Hầu như buổi livestream nào của nữ đại gia cũng thu hút một lượng lớn người hâm mộ ở đủ mọi lứa tuổi trên các vùng khác nhau của đất nước. Đã từng có lúc livestream của bà Hằng phá kỷ lục người xem, giúp một công ty bán hơn 3000 chiếc TV trong một ngày. Tạm gác lại những thị phi và nhìn ở một góc độ khác, có thể nói, lượng người xem của bà Hằng là con số mà bất cứ streamer nào cũng mơ ước.

Bà Phương Hằng trong một buổi livestream - Ảnh: Internet Có lẽ, cũng chính vì thế mà mới đây, bà Phương Hằng đã kêu gọi mọi người hãy đăng ký kênh của quý từ nhà mình để cậu bé có thể giao lưu cùng mọi người. "Quý vị ơi, đây là kênh Youtube chính thức của bé Hữu. Quý vị bấm vào ĐĂNG KÝ để bé livestream với mọi người nhé. Cảm ơn quý vị" - Nguyên văn bài viết của bà Phương Hằng.

Bài viết của bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình Ngay lập tức, bài viết thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều bình luận cho biết đã vào đăng ký kênh của con trai nữ đại gia. Số khác cũng cho rằng con trai bà Hằng rất đáng yêu và đang rất mong chờ những video của cậu bé. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, bé Huỳnh Hằng Hữu (SN 2012) là con trai chung của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi"). Trong dịp sinh nhật 1 tuổi (năm 2013), thiếu gia họ Huỳnh đã được ba mẹ trao khối tài sản khổng lồ. Gia đình bà Hằng - Ảnh: Internet Cụ thể, ông Huỳnh Uy Dũng đã để lại chúc thư nhượng toàn bộ số tài sản cho Huỳnh Hằng Hữu: Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), Khu dân cư Bình Phước. Ông Dũng cũng trao luôn Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam cho con trai. Nhờ vào tài sản của bố mẹ mà cậu bé này đã trở thành tỷ phú trẻ nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Bà Phương Hằng mở lại Facebook trở lại đường đua livestream, CĐM vào vạch trần ngay 'tội nặng khó tha' Sáng nay bà Nguyễn Phương Hằng đã bất ngờ mở lại Facebook tuy nhiên ngay bên dưới xuất hiện một comment vạch tội đáng chú ý khiến dân mạng xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-nguyen-phuong-hang-keu-goi-dang-ky-kenh-youtube-cho-con-trai-de-co-the-livestream-cung-quy-vi-410821.html