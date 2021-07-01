Bà Phương Hằng bất ngờ tung 'hình hiếm' cách đây 11 năm, nét mặt chồng đại gia nổi tiếng gây chú ý

Mới đây, trên tài khoản TikTok của bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải các đoạn clip ghi lại các bức ảnh cưới của bà và chồng là ông Dũng "lò vôi" từ 11 năm trước.

Suốt thời gian vừa qua, cái tên Nguyễn Phương Hằng chưa bao giờ hết hot trong cộng đồng mạng. Từ tranh cãi nảy lửa với giới nghệ sĩ đến việc ra các quyết định hệ trọng về chuyện từ thiện, mỗi nhất cử nhất động của bà Hằng đều được mọi người chú ý. Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Gần đây, bà Phương Hằng đã "khai trương" tài khoản TikTok của mình như một nơi để chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống của mình với những người hâm mộ. Tuy tài khoản chỉ mới thành lập nhưng đã thu hút hơn 12 nghìn lượt người theo dõi - một con số rất đáng kinh ngạc. Trong các nội dung mà bà Hằng chia sẻ đã có tận 2 clip về ảnh cưới của bà và chồng cách đây 11 năm.

Qua các bức ảnh, có thể thấy khi ấy bà Hằng đã gần 40 tuổi nhưng nhan sắc vẫn rất mặn mà. Trong video hình cưới mới nhất, bà mặc một chiếc váy cưới đơn giản màu xanh biển, tay cầm đóa hoa nhưng nụ cười thì ngập tràn hạnh phúc. Ngoài ra, áo dàu truyền thống cũng được bà chú ý lựa chọn trong ngày trọng đại. Cả hai vợ chồng đại gia điều rất trẻ trung khi sánh bước bên nhau.

Ảnh cười 11 năm trước của 2 vợ chồng - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới video, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận tốt đẹp về hai vợ chồng. Nhiều người khen ông Dũng - bà Hằng rất đẹp đôi và chúc cho hai người mãi bên nhau. Thậm chí có người khen cặp vợ chồng có gương mặt rất phúc hậu. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, trước khi kết hôn với ông Dũng, bà Hằng từng trải qua 2 đời chồng, có 3 con riêng. Tuy nhiên, khi đến với ông Dũng, bà được chồng cưng chiều hết mực. Trong tiệc sinh nhật năm 2020, bà được đại gia dành tặng siêu xe trị giá 40 tỷ đồng. Ông từng mạnh tay mua đôi bông tai 100 tỷ đồng cho bà. Ngoài ra, ông Dũng cũng từng thừa nhận nhờ có vợ mà ông mới trở nên tốt hơn. Cả hai vợ chồng bà đều dành cho nhau những lời khen có cánh.

Góc khuất mới được 'tiết lộ' về những chuyến từ thiện 'trong bóng tối' của bà Nguyễn Phương Hằng Trong buổi livestream vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã vô tình tiết lộ một vài sự việc bất ngờ trên con đường làm từ thiện của mình.

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