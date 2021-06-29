Góc khuất mới được 'tiết lộ' về những chuyến từ thiện 'trong bóng tối' của bà Nguyễn Phương Hằng

Trong buổi livestream vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã vô tình tiết lộ một vài sự việc bất ngờ trên con đường làm từ thiện của mình.

Vào ngày 23/6 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream trong xe để giao lưu với những người yêu quý mình. Tại đây, bà đã chia sẻ rất nhiều điều về bản thân cũng như tình yêu thương vô bờ bến với gia đình và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, khi kể về những chuyến thiện nguyện của mình, bà Hằng cho biết ngày trước, lúc đi từ thiện ở chùa, bà đã gặp một số hoàn cảnh nghèo khổ. Thế là không suy nghĩ nhiều, bà lập tức kêu tất cả xếp hàng và phát tiền cho từng người. Đến cuối cùng, ngay cả bản thân bà cũng không có tiền mua thức ăn.

“Tôi không chỉ cho hết tiền của mình mà còn quơ luôn cả tiền của anh tài xế chở mình đi nữa, sạch sẽ hết. Tới chừng trên đường về, hai cô cháu thấy xe bắp, tôi mới bảo ‘Muốn ăn bắp quá, mua đi’, anh tài xế phải bảo ‘Cô lấy hết tiền rồi, còn đồng nào đâu mà mua đâu cô ơi’, không còn đồng nào hết rồi phải nhịn về luôn" - bà Hằng nói trong livestream.

Bà Nguyễn Phương Hằng livestream trong xe - Ảnh: Chụp màn hình

Một câu chuyện khác cũng được bà kể trong buổi ấy là về các nhân viên spa. Theo đó, trong một lần đi làm đẹp, tình cờ biết các nhân viên tại đây bị cắt giảm 50% lương vì dịch Covid-19, cơ sở này không có khách. Thêm nữa, các em còn phải ở nhà thuê, bà đã cho các nhân viên này mấy tháng tiền nhà để đỡ đần cho cuộc sống.

Nghe tới đây, nhiều người đã vô cùng ngỡ ngàng với những chuyện từ thiện "trong bóng tối" của bà khi chẳng cần một tổ chức hay phương tiện nào đưa tin.

Thời gian trước, dư luận cũng được dịp xôn xao trước thông tin bà Hằng cần hơn 800 triệu đồng bay qua Singapore ngay trong đêm để cứu một bé gái cần phẫu thuật gấp. Câu chuyện nổi tiếng này đã được cư dân mạng nhắc rất nhiều mỗi khi nói về việc từ thiện của bà.

Bà Hằng khi sang Singapore cứu người - Ảnh: Internet

Ngoài ra, vợ chồng bà Hằng và ông Dũng cũng đã người lập ra quỹ từ thiện giúp đỡ những cháu bé có hoàn cảnh khó khăn như bị bệnh tim và não úng thủy đã hoạt động nhiều năm.

Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với Nhâm Hoàng Khang: 'Em đừng nhắn tin cho chị nữa' Vào chiếu tối ngày 26/6, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream và tiết lộ nhiều sự thật về mối quan hệ của mình với Nhâm Hoàng Khang - cậu IT đắc lực giúp bà bóc trần nhiều "bí mật" trong suốt thời gian qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goc-khuat-moi-duoc-tiet-lo-ve-nhung-chuyen-tu-thien-trong-bong-toi-cua-ba-nguyen-phuong-hang-410448.html