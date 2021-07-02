Tiếp tục cuộc chiến 'một mình', bà Nguyễn Phương Hằng gọi thẳng tên Vy Oanh, mỉa mai: 'Em tưởng mình là ai?'

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream giao lưu với người hâm mộ. Tại đây, bà đã có nhiều lời chia sẻ về vụ ồn ào với nữ ca sĩ Vy Oanh.

Vừa qua, vụ lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng và nữ ca sĩ Vy Oanh khiến dư luận liên tục dậy sóng. Sau bao tranh cãi, bà Hằng đã tuyên bố nếu ca sĩ Vy Oanh ủng hộ 200 tỷ vào quỹ mổ tim thì bà sẽ tiếp tục góp 1000 tỷ. Thậm chí, bà còn thông qua Facebook của trợ lý để đăng tải bài viết sẽ "đợi" câu trả lời của vợ chồng nữ nghệ sĩ đến chiều ngày 1/7 này. "Cuộc hẹn" cũng đươc bà Hằng tiếp tục lặp lại trong buổi livestream trên xe vào ngày 30/6. Cuộc hẹn với Vy Oanh được bà Phương Hằng lặp lại nhiều lần trên mạng xã hội và sóng livestream - Ảnh: Chụp màn hình Tiếp nối drama, vào ngày 1/7, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có bài viết ẩn ý trên trang cá nhân. Tuy không đề cập đến ai nhưng nữ ca sĩ đã có những chia sẻ đầy mỉa mai khi nói: "Tưởng ai đó thẳng tiến vào đâu hóa ra là thẳng tiến lên xe chửi sang sảng ngày này qua tháng nọ mà chỉ dám gọi là V.O chứ không dám gọi thẳng tên Vy Oanh cơ".

Cũng vào chiều tối lúc 18h cùng ngày, đúng như lời hẹn với người hâm mộ, bà Hằng lại tiếp tục có buổi livestream trong xe để chia sẻ về những nỗi niềm của mình khi phải "một mình chiến đấu trong cuộc chiến này". Đáng chú ý, không rõ trước đó bà có biết được những ẩn ý của Vy Oanh hay không nhưng lần này, nữ đại gia đã không ngần ngại gọi thẳng tên nữ ca sĩ và có những phát ngôn vô cùng gay gắt.

"Vy Oanh tới giờ này vẫn không lên tiếng đóng góp quỹ đó. Những gì tôi nói về cô ấy đâu có sai đâu quý vị. Chỉ biết khoe khoang, hưởng thụ, chồng đại gia giàu có, tiền búng tay... đã giúp được cho ai chưa? ... Em tưởng mình là ai vậy?" - bà Hằng nói về Vy Oanh trong buổi livestream hôm qua. Bà Hằng cũng không quên chỉ trích đời tư có phần hỗn loạn của nữ ca sĩ và hy vọng sau chuyện này Vy Oanh có thể "lớn thêm chút nữa" để biết mình là ai trên cuộc đời này. Vẫn như thường lệ, buổi phát sóng của bà Hằng nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Rất nhiều người đã để lại bình luận yêu quý và ủng hộ nữ đại gia cũng như chúc bà nhiều sức khỏe và mạnh mẽ tiến về phía trước. Những người ngoài cuộc thì lại có vẻ ngán ngẩm về vụ đấu tố không hồi kết giữa 2 nhân vật Nguyễn Phương Hằng và Vy Oanh, mong cả hai sẽ "đường ai nấy đi" và tiếp tục tập trung chăm lo cho việc hành thiện giúp đời.

Bà Nguyễn Phương Hằng kêu gọi đăng ký kênh Youtube cho con trai để có thể "livestream cùng quý vị" Mới đây, trên trang cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng đã giới thiệu kênh của con trai mình và kêu gọi mọi người đăng ký ủng hộ để con có thể "livestream cùng quý vị".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiep-tuc-cuoc-chien-mot-minh-ba-nguyen-phuong-hang-goi-thang-ten-vy-oanh-mia-mai-em-tuong-minh-la-ai-410834.html