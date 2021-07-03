Động thái bất ngờ của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi Vy Oanh tung tin khởi kiện

Xã hội 03/07/2021 16:21

Mới đây, thông qua Facabook của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ có thông báo mới khiến nhiều người xôn xao, nhất là khi vụ ồn ào với ca sĩ Vy Oanh đang đi vào hồi gây cấn.

Những ngày vừa qua, vụ lùm xùm của nữ ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng ngày càng trở nên gay gắt. Được biết, sự việc bắt đầu khi nữ ca sĩ "cà khịa" bà Hằng không dùng tiền mặt mà lại hiến đất làm từ thiện. Tiếp theo đó, hàng loạt vụ cãi vã, chỉ trích nhau giữa đôi bên đã xảy ra. Bà Nguyễn Phương Hằng từng tuyên bố nếu ca sĩ Vy Oanh ủng hộ 200 tỷ vào quỹ mổ tim thì bà sẽ tiếp tục góp 1000 tỷ và cho cô cái hẹn đến hết ngày 1/7/2021.

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Ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Đỉnh điểm của ồn ào nổ ra khi ca sĩ Vy Oanh đã thông báo trên trang cá nhân chính thức khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự mình.

"Lẽ ra, tôi đã bỏ qua tha thứ cho cô từ lần trước nhưng cô vẫn không ngừng vu khống, dẫn dắt dư luận chà đạp tôi, con cái và gia đình tôi bằng mọi phương tiện truyền thông... Trơ trẽn cướp chồng này, đẻ thuê này, làm gái này, làm bé này, từ thiện ảo này, gửi ảnh nóng cho vợ người ta này, nổ này. Vâng, mời cô tiến thẳng ra công an và toà án nhé!"- nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.

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Ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Phương Hằng - Ảnh: fbnv

Mới đây, không biết vô tình hay cố ý mà bà Hằng lại bất ngờ cho biết sẽ chính thức đóng Facebook cá nhân. Bà cũng chủ động thông báo về kênh Youtube, Tiktok của mình và các Facebook của nhân viên để khán giả tiện theo dõi: "Quý vị thân mến, tôi chính thức đóng facebook cá nhân. Tôi sẽ thông tin đến quý vị qua Youtube, Tiktok của tôi và các Facebook của nhân viên tôi. Quý vị hãy đăng ký kênh Tiktok chính chủ của tôi nhé".

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Thông báo mới của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình
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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, bà Hằng đã từng khóa trang cá nhân một lần khiến dư luận hết sức hoang mang. Tuy nhiên, nữ đại gia lại mở lại vài ngày sau đó. Cũng chính vì điều này nên bên dưới phần bình luận, ngoài những ý kiến ủng hộ, hứa sẽ theo dõi livestream, một số netizen cũng thắc mắc: "Lần chính thức thứ mấy rồi cô ơi!".

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng ca sĩ Vy Oanh đóng trang cá nhân

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