Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố không biết sợ điều gì, bật mí lý do trở lại và hứa 'không để quý vị thất vọng'

Xã hội 19/09/2021 15:04

Trước giờ livestream "nóng", bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ đăng tải tâm thư tâm sự đôi điều về sự trở lại lần này của bà.

Vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng bỗng bất ngờ thông báo chấm dứt cuộc chiến này và đóng các kênh truyền thông khiến nhiều người xem xao.Vài ngày trở lại đây, thông tin bà Nguyễn Phương Hằng quyết định tiếp tục livestream sau thông báo ngưng đột ngột và đóng toàn bộ các kênh YouTube đã khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

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Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, trang cá nhân có tích xanh, bà Hắng đã thông báo là sẽ trở lại. Bà cho biết mình "nợ quý vị một tình thương, một ân tình". Đồng thời, bà cũng hứa rằng sẽ không phụ lòng quý vị, là đi tìm chân lý, làm rõ những ồn ào những ngày qua. 

 

"Nguyễn Phương Hằng tôi nợ quý vị một tình thương, một ân tình, nên tôi sẽ không phụ lòng quý vị, là đi tìm chân lý, đi đến bờ đến bến. Tôi chỉ là một người phụ nữ rất bình thường, nhưng tôi không khuất phục những kẻ sống xa hoa trên xương m.á.u của đồng bào dân tộc" - trích bài viết của bà Hằng.

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Bài viết của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nữ CEO tiết lộ, lần này trở lại sẽ cố gắng "đem sự thật trả về thực tại, đem những điều dối trá ra trước công chúng và một lòng chúng ta tin vào pháp luật, tin vào nhân quả". Bà không hề biết sợ điều gì cả vì bà dám sống cho sự thật và cho chính nghĩa. 

"Nguyễn Phương Hằng tôi không biết sợ bất cứ điều gì. Vì tôi dám sống cho sự thật, cho chính nghĩa, và không để quý vị thất vọng. Tôi sẽ trở lại và tiếp tục theo lý tưởng của mình. Một lòng yêu nước một lòng vì dân và vì thế hệ con em chúng ta sau này.  - trích bài viết của bà Hằng.

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Bình luận của cư dân mạnh - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết sau khi chia sẻ đã nhận về nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận ủng hộ, và cho biết đang chờ đợi buổi livestream tiếp theo này. Nhiều người bày tỏ sự hoài nghi và tò mò, liệu lần trở lại này, bà Phương Hằng sẽ tiếp tục nhắc đến vấn đề gì.

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