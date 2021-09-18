Tiếp nối drama 'Vườn sao kê', bà Phương Hằng tuyên bố 'chắc nịch' sẽ bồi thường danh dự nếu Thủy Tiên làm được điều này?

Xã hội 18/09/2021 07:08

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh vừa công bố sao kê, cộng đồng mạng tiếp tục dậy sóng khi xuất hiện một đoạn audio được cho là của bà Nguyễn Phương Hằng đáp trả về sự việc.

Chiều ngày 17/9, Thủy Tiên và Công Vinh đã đến ngân hàng Vietcombank để thực hiện sao kê tiền từ thiện ủng hộ bà con miền Trung bị lũ lụt như những gì đã công bố trước đó. Do dịch Covid-19, cả hai đã có buổi livestream nhanh chóng trước cổng ngân hàng để giải trình về các thông số cũng như trả lời một vài các thắc mắc của dư luận. Mọi thông tin sẽ được đăng tải sau trên mạng xã hội.

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Vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên đã đến ngân hàng sao kê vào chiều ngày 17/9 - Ảnh: FB Công Vinh

Giữa ồn ào sao kê, chiều ngày 17/9, cộng đồng mạng lại được phen xôn xao trước đoạn audio được cho là của nữ CEO Đại Nam đáp trả sự kiện sao kê của vợ chồng Thủy Tiên. Theo như trong clip, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu mời kiểm toán và các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc. 

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Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh : Internet

Thậm chí, bà Hằng còn tuyên bố nếu vợ chồng Thủy Tiên trong sạch, bà Hằng sẽ bồi thường  hoàn toàn danh dự cho vợ chồng nữ ca sĩ. Vợ chồng Thủy Tiên muốn điều gì, bà cũng sẽ đáp ứng. còn nếu vợ chồng Thủy Tiên không đúng, thì cặp đôi phải trả lại tiền cho bà con miền Trung bởi lẽ: "Đây là tiền máu thịt, tiền giúp đỡ của mọi người, kể cả những người nghèo khổ cũng đóng góp với tinh thần hỗ trợ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn. Do đó, số tiền này không phải muốn làm thì làm".

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn việc bồi thường danh dự cho vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên nếu như vợ chồng họ đúng. Còn những chiêu trò hiện tại (ý chỉ sự kiện sao kê tiền từ thiện trong chiều 17/9 của Thủy Tiên - Công Vinh) không có tác dụng gì cả. Họ cần minh bạch trước công chúng và pháp luật về vấn đề kiểm toán.

Tôi hứa rằng, nếu Công an vào cuộc kiểm toán 3 tài khoản Thủy Tiên từng quyên góp cho đến tận bây giờ, chứng minh được tất cả sự trong sáng thì tôi sẽ bồi thường danh dự cho vợ chồng Thủy Tiên một cách nghiêm túc.

Đây cũng là cơ hội để vợ chồng Thủy Tiên lấy lại danh dự và có tiền bồi thường. Sự việc này cũng là lời nhắc nhở, răn đe đối với những ai đang có ý định lợi dụng cơ hội, ăn chặn tiền từ thiện" - bà Phương Hằng liên tục nhấn mạnh sẽ bồi thường cho vợ chồng thủy tiên và yêu cầu minh bạch.

Tuy chưa biết thực hư thế nào nhưng đoạn audio sau khi lan truyền đã khiến cộng đồng bàn tán sôi nổi. Bên cạnh những kiến đồng tình với những chia sẻ trong audio, một số ý kiến khác lại bênh vực vợ chồng nữ ca sĩ. Hiện, câu chuyện vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm.

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