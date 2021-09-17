Liên quan đến vụ cháu bé 6 tuổi tử vong nghi do bạo hành tại Hà Nội, mới đây, bảo vệ tòa nhà đối diện và những hàng xóm của gia đình đã tiết lộ về sự việc.

Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi nghi bị bạo hành tại Hà Nội, theo Zing News, tại hiện trường, căn nhà 5 tầng nơi bé gái sinh sống đã được niêm phong, lực lượng công an túc trực tại cửa nhà.

Nam bảo vệ tòa chung cư đối diện ngôi nhà cho biết khoảng 17h hôm qua, ông thấy bé gái được bố mẹ bế ra khỏi nhà, đưa đi cấp cứu trong tình trạng không tỉnh táo. "Lúc đó, mọi người chỉ nghĩ cháu bé bị ốm", người này nói với Zing News.

Trong khi đó, hàng xóm của gia đình bé gái cho biết khi người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu, thì bảo bé bị cảm.

"Bé gái rất ngoan, thỉnh thoảng tôi gặp cháu lúc bé đạp xe, chơi trước cửa nhà. Còn bố mẹ của cháu thì tôi không giao lưu, họ sống khép kín", bà S., hàng xóm sống gần nhà bé gái, nói và cho biết rất bất ngờ khi nghe tin nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành.

Theo bà, ngôi nhà 5 tầng này được gia đình bé gái 6 tuổi mua và ở được khoảng 2 năm nay, trước đó họ sống ở căn hộ trong chung cư đối diện.

Căn nhà 5 tầng nơi bé gái sinh sống đã được niêm phong - Ảnh: Zing News

Theo Người Lao Động, trước đó, ngày 16/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của một bé gái 6 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Theo lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh, chiều muộn ngày 16/9, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc một bé gái 6 tuổi sống trên địa bàn phải nhập viện cấp cứu. Khi đưa bé vào Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) thì bé đã tử vong.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh cho biết, qua thăm khám, các bác sĩ nhận định bé gái tử vong nghi có dấu hiệu bị bạo hành.

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang xác minh thông tin bé gái bị người thân bạo hành trong lúc học, vụ việc chưa có kết luận.

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