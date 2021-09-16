Bị mắng 'ăn ở lật mặt' với bà Phương Hằng, mẹ của bé gái từng được nữ đại gia giúp ở Singapore suy sụp, lên tiềng kêu oan

Mới đây, mẹ của cháu bé từng được bà Nguyễn Phương Hằng bay sang tận Singapore hỗ trợ tiền phẫu thuật đã lên tiếng đính chính về những thông tin sai lệch xuất hiện trong thời gian vừa qua.

Việc một bé gái tên B.N. (thường gọi là Thỏ) được vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng bay sang tận Singapore trong đêm để thăm và hỗ trợ 36.000 đô Singapore làm phẫu thuật là một trong những câu chuyện đẹp, thường được cộng đồng mạng nhắc tới khi nói về công việc thiện nguyện của vợ chồng nữ đại gia. Tuy nhiên, mới đây, một "phốt lớn" bất ngờ đổ xuống gia đình cháu bé cũng liên quan đến việc này. Được biết, gia đình cháu bé trú tại Cửa Lò (Nghệ An). Bà Hằng sang nước ngoài giúp cháu bé - Ảnh: InternetẢnh: Internet Theo Pháp luật và Bạn đọc, chị T.T.H. - mẹ bé Thỏ - trong một lần đi chợ sớm bán cá sau thời gian giãn cách xã hội đã bị nhiều người chỉ trỏ, nói bóng gió thậm chí là mắng thẳng mặt vì "vô ơn", "ăn ở lật mặt", "lên Facebook của Công V. và Thủy T. nói láo về ân nhân",... Quá sốc và chưa hiểu chuyện gì, chị H. bật khóc, ôm mấy rổ cá mang về nhà.

Sau đó, một vài người quen nói cho chị biết rằng nguyên nhân sự việc là do trên Youtube và một số báo mạng thông tin rằng chị đã có những lời lẽ công kích bà Phương Hằng - người từng hết lòng giúp đỡ gia đình mình. Bình luận của một tài khoản được cho là đang công kích bà Hằng dù trước đó đã được nữ đại gia giúp đỡ - Ảnh: Internet Đặc biệt, một YouTuber đã có hẳn một clip dài hơn 20 phút bàn về "sự vô ơn" này. Theo đó, dù chưa từng liên hệ với chị H. nhưng người này đã công khai tên, địa chỉ nhà và có những lời lẽ nặng nề dành cho chị. Người này đặt vấn đề chị là người đứng sau nick "Phạm Hoàng" - một người mẹ có con được "Quỹ trái tim Hằng Hữu" tài trợ mổ tim - nhưng lại vào livestream của Công V. tấn công bà Hằng. Thậm chí, Youtuber còn ám chỉ việc em bé được nhận trợ giúp là "không đáng", khi có một người mẹ tồi tệ như thế.

Youtuber bàn về sự việc của gia đình bé Thỏ - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, về phía chị H. khẳng định không liên quan gì đến nick Phạm Hoàng. Bé Thỏ được vợ chồng bà Hằng giúp mổ não úng thủy chứ không phải mổ tim như trong bình luận. Chị cũng chưa từng xem livestream của Công V., Thủy T. hay bất kỳ ai. Chia sẻ về vợ chồng bà Hằng, chi H. nghẹn ngào cho biết "Ơn lớn còn chưa trả hết, làm sao có quyền phán xét ai". Chị H. cho biết cảm thấy rất suy sụp vì những lời vu khống nên phải lên tiếng vì nó không những ảnh hưởng tới danh dự, phẩm, chất của chị mà còn xúc phạm đến lòng tốt của các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bé Thỏ năm xưa. Bé Thỏ đã lớn, rất thông minh và xinh đẹp. Gia đình chị H. luôn dạy con phải biết mang ơn những người đã giúp đỡ mình - Ảnh: Internet "Gia đình tôi mang ơn rất nhiều người. Từ khi con bắt đầu biết, mỗi ngày, tôi đều dạy con về những ân nhân, dạy con phải biết mang ơn các cha mẹ đầu cầu thiện nguyện, rằng đó là những người đã cứu sống con, chứ sao có chuyện 'ăn cháo đá bát' được! Bé Thỏ giờ xem lại ảnh cũ vẫn nhận 'mẹ Hằng của con, ba Dũng của con' mặc dù mới gặp chỉ có 1 lần cách đây 3 năm, khi anh chị bay sang bế bé, động viên tôi và cho tiền con phẫu thuật.... Tôi luôn dạy con biết mang ơn thì mới có phúc để sống khỏe mạnh như ngày hôm nay, sao mà lương tâm tôi cho phép mình nói lời vô ơn?" - chị H. chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc. Chị tâm sự thêm, mình vẫn đang thu xếp để một ngày nào đó có thể đến Đại Nam, hy vọng có thể đưa Thỏ đến chào vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng để bày tỏ chân tình của mình, để ân nhân hiểu được lòng mình.

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