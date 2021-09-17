Thông tin mới nhất về vụ bé gái bị xâm hại rồi được cho 500.000 đồng: Nạn nhân được chuyển về Trung tâm bảo trợ xã hội, sức khỏe đã ổn định

Xã hội 17/09/2021 09:19

Liên quan đến vụ bé gái bị xâm hại rồi được cho 500.000 đồng ở Vĩnh Long, cơ quan chức năng đã lên tiếng thông tin về sự việc.

Theo Đất Việt, trước đó vào khuya ngày 13/9, tại một quán cafe ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long xảy ra sự việc bé gái 14 tuổi bị xâm hại. Điều đáng nói là nạn nhân không có nơi ở ổn định và sống lang thang, nay đây mai đó.

Chiều ngày 16/9, Trưởng công an xã Hòa Phú cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc với cháu bé, công an đã tạm giữ hình sự đối tượng hãm hại nạn nhân.

Do cháu bé không biết địa chỉ nhà cũng như không có nơi ở ổn định nên địa phương đã đưa cháu tới Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh Vĩnh Long chăm sóc. Về cơ bản tình hình sức khỏe, tinh thần của cháu đã ổn định hơn".

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Trần Hoàng Anh (sinh năm 1982), ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ - Ảnh: Dân Trí

Theo Dân Trí, bé gái trong vụ việc tên M.T.H.A. (sinh ngày 15/10/2007) sống lang thang. Thấy quán cà phê thuộc ấp Thạnh Hưng, xã Hòa Phú (huyện Long Hồ) đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19 nên A. đã tự ý vào quán này để ở.

Đến khoảng 23h ngày 13/9, Trần Hoàng Anh (sinh năm 1982, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) đến nhà người quen gần khu vực của quán và nhìn thấy A. đang nằm trong quán nên đã đến tiếp xúc nói chuyện.

Sau đó, Hoàng Anh đã đe dọa và ép bé gái quan hệ. Gây án xong, Hoàng Anh cho A. 500.000 đồng.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Hồ tiến hành xác minh, điều tra. Quá trình làm việc, Hoàng Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an Long Hồ tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

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