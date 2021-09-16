Thực hư thông tin bà Phương Hằng trở lại, lên lịch 'hóng drama' sao kê từ thiện cùng khán giả

Mới đây, thông tin bà Phương Hằng bất ngờ ấn định ngày trở lại, lên lịch hóng drama khiến nhiều người xôn xao. Ngay sau đó, trợ lý thân tín của bà đã lên tiếng làm rõ vấn đề.
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Những ngày vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng khi liên tục lên tiếng đấu tố những vấn đề liên quan đến tiền từ thiện. Trong vòng hai ngày 12-13/9, nữ đại gia đã đăng tải một bức tâm thư tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến đồng thời đóng toàn bộ các trang mạng xã hội để "trả lại câu chuyện cho cộng đồng và pháp lý".
Tuy nhiên, mới đây thôi, trên trang cá nhân của trợ lý thân tín của bà Hằng đã đăng tải một một bài viết gây choáng khi công bố thời gian chính thức trở lại của nữ đại gia. Theo đó, thứ 6 này sẽ có một cặp đôi livestream sao kê, thứ Bảy là ngày giỗ Tổ ngành Sân khấu và cuối cùng là Chủ nhật, thời điểm comeback của bà.
Thông tin trên lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ở khắp các diễn đàn, mọi người đều rom rả bàn luận vấn đề này. Trước đó, bà Phương Hằng cũng đã có bài viết hứa hẹn rằng mình sẽ sớm trở lại trên các buổi talkshow vì bản thân muốn trở thành một người truyền lửa và cũng vì "tôi nợ quý vị một tình thương.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả. Theo đó, trợ lý của bà Phương Hằng trên một trang page phụ đã lên tiếng đính chính cho biết thông tin này là hoàn toàn sai vì fanpage của cô đã tạm khóa. Dù chưa biết vì mục đích gì nhưng rõ ràng có người đang cố ý tạo thêm kịch tính trong thời điểm nhạy cả hiện tại.
Thông tin vì mới được chia sẻ và trang fanpage này của trợ lý cũng có ít người theo dõi nên chưa nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, fan cũng để lại bình luận tiếc nuối vì sẽ thật sự không còn được gặp thần tượng trên livestream nữa rồi.