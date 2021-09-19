Thực hư nhóm Facebook Trường đua Đại Nam của bà Phương Hằng có hơn 800k thành viên nhưng 'giao diện 1 đường, nội dung 1 nẻo'

Xã hội 19/09/2021 10:54

Mới đây, một group chat Trường đua Đại Nam với 800k thành viên xuất hiện khiến nhiều netizen được dịp xôn xao dù trước đó nữ đại gia đã tuyên bố khóa tất cả trang mạng xã hội.

Suốt thời gian gần đây, bà Phương Hằng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Mỗi buổi livestream của bà chủ Đại Nam để lập kỷ lục người xem với lượt view khủng. Trước khi tạm khóa, fanpage và YouTube Trường đua Đại Nam là hai kênh chính có hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, mới đây, cư dân mạng lại phát hiện một nhóm có đến 800k thành viên cùng hình ảnh của cả vợ chồng ông Dũng - bà Hằng. Lượng thành viên đông đảo của nhóm khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

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Nhóm 'Trường đua Đại Nam' với 800k thành viên - Ảnh:Doanh nghiệp và Tiếp thị

Tuy nhiên sau khi tìm hiểu kỹ, netizen mới "ngã ngửa" khi phát hiện, ngoài ảnh bìa và vài ảnh gần đây thì các bài đăng khác đều có nội dung không liên quan, các thành viên cũng chủ yếu là người nước ngoài. Nhóm 800k thành viên này được thành lập từ… 2015, mốc thời gian càng củng cố giả thuyết nhóm giả mạo. Admin là 4 nick người Việt Nam, còn lại các thành viên tới hơn 80% là người nước ngoài.

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Nhóm chủ yếu là người nước ngoài, thành lập từ năm 2015 -  Ảnh:Doanh nghiệp và Tiếp thị

Không chỉ vậy, khi tìm đến trang sở hữu nhóm 800k, cũng được đặt tên là Trường đua Đại Nam, sự thật càng được sáng tỏ. Trang fanpage này thành lập từ 2018, cũng được thay ảnh bìa từ 30/5, trước đó, các bài đăng chỉ liên quan đến nội thất. Xâu chuỗi các thông tin, có thể thấy cả fanpage và nhóm Trường đua Đại Nam 800k thành viên này đều là giả mạo. Nhiều người phỏng đoán rằng ban đầu fanpage và nhóm gốc không liên quan nhưng au khi nữ CEO trở nên hot nên các quản trị viên đã đổi tên để thu hút được lượng lớn người tham gia.

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Tên miền trang, email, số điện thoại… đã vạch trần fanpage giả mạo này -  Ảnh:Doanh nghiệp và Tiếp thị

Hiện, đây chỉ một trong rất nhiều các trang mạng xã hội giả danh "tâm huyết" của vợ chồng bà Phương Hằng. Việc này rõ ràng có ảnh hưởng không nhỏ tới Trường đua Đại Nam nói riêng và những người dùng Facebook nói chung.

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Từ khóa:   Trường đua Đại Nam bà Nguyễn Phương Hằng trang page giả mạo

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