Chuyện lạ: Hai người đàn ông ở Tiền Giang được cấp giấy đi đường để... khám thai

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một giấy đi đường được cấp cho 2 người đàn ông ở Tiền Giang để đi khám thai. Lãnh đạo xã đã lên tiếng xác nhận và giải thích nguyên nhân vụ việc.

Chiều ngày 18/9, trên mạng xã hội xuất hiện một giấy đi đường được cấp cho 2 người đàn ông đi từ xã Long Định, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đến TP Mỹ Tho (Tiền Giang) để... khám thai.

Cụ thể, hai người đàn ông là Nguyễn Văn L. (SN 1936) và ông Trần Thanh T. được phép tham gia giao thông từ xã Long Định đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để… khám thai. Ngoài ra, nội dung trong giấy còn rõ khoảng thời gian được tham gia giao thông từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 18/9 và không được ghé điểm nào khác. Khi khám xong về đến địa bàn xã phải có giấy test nhanh và kết quả âm tính thì mới được qua chốt. Khi về nhà phải tự cách ly 14 ngày không được tiếp xúc người khác bên ngoài.

Giấy đi đường được cấp cho 2 người đàn ông đi gây xôn xao dư luận - Ảnh: Người Lao Động

Theo Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Long Định xác nhận "Giấy đi đường này là có thật". Giấy do ông H. là cán bộ của xã soạn và đánh máy, trình cho Phó chủ tịch xã ký. Nguyên nhân sự việc là do giấy này được sửa từ nội dung đã cấp cho một thai phụ trước đó nên đánh máy nhầm".

Riêng về thẩm quyền cấp giấy đi đường liên huyện thì vị này giải thích: "Trường hợp ông Nguyễn Văn L. đi khám bệnh là trường hợp đặc biệt (như cấp cứu, chữa bệnh…) nên thẩm quyền cấp xã được cấp phép nhưng phải đúng địa điểm trong giấy đi đường".

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