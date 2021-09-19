Chuyện lạ: Hai người đàn ông ở Tiền Giang được cấp giấy đi đường để... khám thai

Xã hội 19/09/2021 09:57

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một giấy đi đường được cấp cho 2 người đàn ông ở Tiền Giang để đi khám thai. Lãnh đạo xã đã lên tiếng xác nhận và giải thích nguyên nhân vụ việc.

Chiều ngày 18/9, trên mạng xã hội xuất hiện một giấy đi đường được cấp cho 2 người đàn ông đi từ xã Long Định, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đến TP Mỹ Tho (Tiền Giang) để... khám thai.

Cụ thể, hai người đàn ông là Nguyễn Văn L. (SN 1936) và ông Trần Thanh T. được phép tham gia giao thông từ xã Long Định đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để… khám thai. Ngoài ra, nội dung trong giấy còn rõ khoảng thời gian được tham gia giao thông từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 18/9 và không được ghé điểm nào khác. Khi khám xong về đến địa bàn xã phải có giấy test nhanh và kết quả âm tính thì mới được qua chốt. Khi về nhà phải tự cách ly 14 ngày không được tiếp xúc người khác bên ngoài.

giay di duong
 Giấy đi đường được cấp cho 2 người đàn ông đi gây xôn xao dư luận - Ảnh: Người Lao Động

Theo Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Long Định xác nhận "Giấy đi đường này là có thật". Giấy do ông H. là cán bộ của xã soạn và đánh máy, trình cho Phó chủ tịch xã ký. Nguyên nhân sự việc là do giấy này được sửa từ nội dung đã cấp cho một thai phụ trước đó nên đánh máy nhầm".

Riêng về thẩm quyền cấp giấy đi đường liên huyện thì vị này giải thích: "Trường hợp ông Nguyễn Văn L. đi khám bệnh là trường hợp đặc biệt (như cấp cứu, chữa bệnh…) nên thẩm quyền cấp xã được cấp phép nhưng phải đúng địa điểm trong giấy đi đường".

Tiếp nối drama 'Vườn sao kê', bà Phương Hằng tuyên bố 'chắc nịch' sẽ bồi thường danh dự nếu Thủy Tiên làm được điều này?

Tiếp nối drama 'Vườn sao kê', bà Phương Hằng tuyên bố 'chắc nịch' sẽ bồi thường danh dự nếu Thủy Tiên làm được điều này?

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh vừa công bố sao kê, cộng đồng mạng tiếp tục dậy sóng khi xuất hiện một đoạn audio được cho là của bà Nguyễn Phương Hằng đáp trả về sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiền Giang Covid-19 giãn cách xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số