Một đàn em trong showbiz tiết lộ còn nợ Phi Nhung một lời xin lỗi, mong nữ ca sĩ có thể yên nghỉ

Xã hội 01/10/2021 17:18

Mới đây, trên mạng xã hội, một nam ca sĩ đã bất ngờ chia sẻ bài viết gửi lời xin lỗi đến cố ca sĩ Phi Nhung về những ồn ào cách đây vài tháng.

Thông tin ca sĩ Phi Nhung ra đi vì Covid-19 khiến dư luận bùng nổ. Trên khắp mạng xã hội, hàng loạt người nổi tiếng, fan hâm mộ đã chia sẻ niềm thương tiếc cũng như cầu nguyện cho nữ ca sĩ ra đi thanh thản.

phi nhung 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Lưu Chấn Long cũng có bài đăng liên quan đến vấn đề này. Theo đó, anh bày tỏ: "Dù đúng dù sai em vẫn nợ chị một lời xin lỗi. Chị yên nghỉ chị nhé. RIP Phi Nhung"

phi nhung 2
Bài viết cua 3 Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, vào tháng 6/2021, Lưu Chấn Long cho biết từng mời giọng ca "Bông điên điển" tham gia một show diễn được tổ chức tại chùa. Tuy nhiên sau chương trình, giữa anh và nữ ca sĩ xảy ra khuất mắc về chuyện tiền bạc. Lưu Chấn Long khi ấy đã có bài đăng nói về sự việc và phía Phi Nhung cũng có những phản hồi của mình.

phi nhung 3
Ca sĩ Lưu Chấn Long - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, qua bài đăng mới nhất này có thể thấy nam ca sĩ hy vọng lùm xùm trước đó khép lại và Phi Nhung có thể yên nghỉ.

 

Đà Nẵng: Dù ở nhà học online, nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn khác trường hẹn ra 'dần' tơi tả

Đà Nẵng: Dù ở nhà học online, nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn khác trường hẹn ra 'dần' tơi tả

Một đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh lớp 7 của trường bị nhóm học sinh trường khác hành hung tập thể bên ngoài trường học. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   cụ bà nghe tin Phi Nhung qua đời ca sĩ Phi Nhung tử vong do Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số