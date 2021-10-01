Một đàn em trong showbiz tiết lộ còn nợ Phi Nhung một lời xin lỗi, mong nữ ca sĩ có thể yên nghỉ

Mới đây, trên mạng xã hội, một nam ca sĩ đã bất ngờ chia sẻ bài viết gửi lời xin lỗi đến cố ca sĩ Phi Nhung về những ồn ào cách đây vài tháng.
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Thông tin ca sĩ Phi Nhung ra đi vì Covid-19 khiến dư luận bùng nổ. Trên khắp mạng xã hội, hàng loạt người nổi tiếng, fan hâm mộ đã chia sẻ niềm thương tiếc cũng như cầu nguyện cho nữ ca sĩ ra đi thanh thản.
Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Lưu Chấn Long cũng có bài đăng liên quan đến vấn đề này. Theo đó, anh bày tỏ: "Dù đúng dù sai em vẫn nợ chị một lời xin lỗi. Chị yên nghỉ chị nhé. RIP Phi Nhung"
Được biết, vào tháng 6/2021, Lưu Chấn Long cho biết từng mời giọng ca "Bông điên điển" tham gia một show diễn được tổ chức tại chùa. Tuy nhiên sau chương trình, giữa anh và nữ ca sĩ xảy ra khuất mắc về chuyện tiền bạc. Lưu Chấn Long khi ấy đã có bài đăng nói về sự việc và phía Phi Nhung cũng có những phản hồi của mình.
Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, qua bài đăng mới nhất này có thể thấy nam ca sĩ hy vọng lùm xùm trước đó khép lại và Phi Nhung có thể yên nghỉ.