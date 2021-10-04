Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại quận Tân Phú (TP.HCM), được biết có 5 người thương vong gồm 1 người tử vong, 4 người bị thương, trong đó có 2 người bị nặng.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại quận Tân Phú (TP.HCM) vào tối ngày 3/10, theo VietNamNet, phía cảnh sát cho hay căn nhà cháy kết hợp ở và kinh doanh giày dép và nhiều loại mặt hàng khác có dung môi, hóa chất và aceton là chất dễ cháy.

Sau hơn 1 giờ, ngọn lửa được khống chế. Cảnh sát phát hiện một nạn nhân tử vong bên trong căn nhà cháy là anh Đỗ Như K., sinh năm 1989.

4 người thoát ra ngoài nhưng bị thương. Trong đó 2 người bị xây sát nhẹ và 2 đang được sơ cứu tại bệnh viện do bị bỏng. Những người trên là con và người thân trong gia đình của nạn nhân Khôi.

Về thiệt hại tài sản, cảnh sát cho biết vụ cháy khoảng 70m2 bị hư hại và cháy xém bảng hiệu nhà sát bên số 737, nhiều tài sản biến thành tro.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo Tuổi Trẻ, vụ cháy làm tử vong một người là anh Đỗ Như K. (32 tuổi) và khiến 4 người bị thương, trong đó Huỳnh Thị Ngọc T. (16 tuổi) và Đỗ Như K. (26 tuổi) đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy do phỏng, còn Lê Thị Ngọc G. (chưa rõ tuổi) và Đỗ Như N. (4 tuổi) cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Chất cháy chủ yếu là hóa chất tẩy rửa giày da, thùng cactông cùng 3 xe máy.

Theo Pháp luật TP.HCM, đến khuya ngày 3/10, lực lượng chức năng quận Tân Phú vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm điều tra vụ hỏa hoạn trên đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa khiến một người tử vong.

Hỏa hoạn bùng lên từ căn nhà mặt tiền đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú đêm 3/10 - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 10 phút cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ ngôi nhà ở số 735 Lũy Bán Bích. Một số nhân chứng cho biết, lửa phát ra kèm những tiếng nổ.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Tân Phú điều động nhiều phương tiện đến hiện trường khống chế hỏa hoạn. Cảnh sát PCCC quận Tân Bình cũng điều động ba xe cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, hỏa hoạn đã được khống chế. Cảnh sát phong tỏa một đoạn đường Lũy Bán Bích để phục vụ công tác xử lý.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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