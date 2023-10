Diễn biến vụ bà chủ Đại Nam tố cáo Võ Hoàng Yên lừa đảo: Công bố kết luận giám định chữ ký, chữ viết

Theo đó, gày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã nhận được kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TPHCM đối với các tài liệu do ông Võ Hoàng Yên giao nộp tại Cơ quan CSĐT Công an TPHCM trong vụ việc lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phát hiện năm 2021.

Nội dung bản kết luận giám định thể hiện, "chữ ký, chữ viết họ tên Nguyễn Phương Hằng trên sao kê tài khoản, để tên chủ tài khoản Võ Hoàng Yên ngày 17/1/2020 so với chữ ký, chữ viết của bà Hằng do cùng một người ký và viết ra".