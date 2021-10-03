Diễn biến vụ bà chủ Đại Nam tố cáo Võ Hoàng Yên lừa đảo: Công bố kết luận giám định chữ ký, chữ viết

Xã hội 03/10/2021 15:58

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã có kết luận giám định vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Dân Trí, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã có kết luận giám định vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Kết luận giám định này đã được thông báo đến bà Nguyễn Phương Hằng, bà Phạm Tuyết Trinh, ông Võ Hoàng Yên và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, gày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã nhận được kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TPHCM đối với các tài liệu do ông Võ Hoàng Yên giao nộp tại Cơ quan CSĐT Công an TPHCM trong vụ việc lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phát hiện năm 2021.

Nội dung bản kết luận giám định thể hiện, "chữ ký, chữ viết họ tên Nguyễn Phương Hằng trên sao kê tài khoản, để tên chủ tài khoản Võ Hoàng Yên ngày 17/1/2020 so với chữ ký, chữ viết của bà Hằng do cùng một người ký và viết ra".

Chữ viết có nội dung: "Tôi đã đọc bản trích lục ngân hàng này... Số tiền trên tôi tặng cho ông Võ Hoàng Yên làm từ thiện" so với chữ viết của bà Nguyễn Phương Hằng do cùng một người viết ra.

Chữ ký, chữ viết họ tên Phạm Tuyết Trinh trên tờ giấy có nội dung chữ viết bắt đầu bằng các từ: "Hôm nay ngày 14/4/2020..." và kết thúc bằng các từ: "... Để chuyển cho cô Hằng tất cả các số tiền đã nhận được nêu trên - Người nhận thay - Phạm Tuyết Trinh" so với chữ ký, chữ viết của bà Trinh do cùng một người ký và viết ra.

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Ông Võ Hoàng Yên và bà chủ đĐại Nam - Ảnh Internet

Theo Thanh Niên, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, PC02c cho biết  đang điều tra, xác minh tố giác về tội phạm của bà Hằng tố cáo ông Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phát hiện năm 2021 tại TP.HCM và một số tỉnh thành. Đến ngày 18/7, Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do hết thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết quả giám định. Đến nay, do đã có kết quả giám định, nên ngày 20.9, Cơ quan CSĐT ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nhằm tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Theo nội dung đơn tố cáo, thông qua báo chí, bà Nguyễn Phương Hằng biết ông Yên có những hoạt động chữa bệnh và nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Trong một lần gặp ông Yên đến chữa bệnh ở Bình Dương, bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) có hỗ trợ ông Yên các hoạt động từ thiện, xây chùa, ủng hộ bão lụt nhiều tỉ đồng. Theo bà Hằng, trong các hoạt động đó, bà phát hiện ông Yên lạm dụng tín nhiệm của vợ chồng bà để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên làm đơn tố cáo.

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