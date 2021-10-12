Phía bà Phương Hằng bất ngờ có động thái 'LẠ' giữa ồn ào của Hồ Văn Cường và lùm xùm nghệ sĩ từ thiện: 'Giải ăn chặn mở rộng, lại một giấc mơ'

Bên cạnh ồn ào của Hồ Văn Cường, chuyện từ thiện của một số nghệ sĩ Việt như Hoài Linh, Thủy Tiên ... cũng đang là mối quan tâm của dư luận. Đáng chú ý, mới đây, Bộ Công an đã bắt đầu vào cuộc điều tra, làm rõ.

Suốt những ngày gần câu chuyện khiến dân mạng bàn tán xôn xao nhất chính là lùm xùm xoay quanh Hồ Văn Cường và ekip cố NS Phi Nhung. Chiều ngày hôm qua, quản lý chính thức của cố ca sĩ đã trả lại cho Hồ Văn Cường toàn bộ cát xê sau nhiều năm đi hát, ngoài ra còn tặng thêm số tiền 500 triệu VNĐ. Sau buổi làm việc, Hồ Văn Cường thông báo sẽ rời khỏi nhà của NS Phi Nhung để ra riêng và trả lại Fanpage, Youtube, trang cá nhân.

Cụ thể, trợ lý của bà Phương Hằng ở Đại Nam đã thông báo nữ đại gia sẽ sớm trở lại giao lưu với mọi người vào tối ngày 13/10, kèm theo đó chủ đề lần này sẽ là "Giải ăn chặn mở rộng. Lại một giấc mơ".

Giữa lúc dư luận đang liên tục xôn xao về những lùm xùm này, bà Phương Hằng - nữ doanh nhân có mặt bàn luận những ồn ào kể trên bất ngờ có động thái mới trên MXH.

Thông báo mới trên trang của nữ thư ký - Ảnh chụp màn hình

Gần đây, bà Phương Hằng là cái tên liên tục góp mặt bàn luận các vấn đề liên quan đến chuyện từ thiện và của Hồ Văn Cường. Nữ đại gia không ít lần bày tỏ quan điểm cực gắt về những ồn ào này. Vợ ông Dũng từng mạnh miệng tuyên bố nếu quản lý của cố NS Phi Nhung không giải quyết tiền cát xê cho Hồ Văn Cường, bà sẽ chủ động chuyển tiền tặng cho giọng ca nhí.

Đến chiều ngày 11/10 quản lý của cố nghệ sĩ đã trao toàn bộ số tiền và giải quyết ồn ào cát xê với Hồ Văn Cường. Tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình, bố mẹ Hồ Văn Cường. Sau tất cả, quản lý đã thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau.

Gia đình Hồ Văn Cường trong buổi giải quyết chuyện cát xê chiều ngày 11/10 - Ảnh chụp màn hình

Phía quản lý Phi Nhung cũng xác nhận tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài, tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng.

Cũng trong chiều cùng ngày, giọng ca nhí xác nhận trên Fanpage sẽ trả lại cho công ty quản lý kênh Youtube, Fanpage Hồ Văn Cường và trang cá nhân. Đồng thời, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mẹ nuôi quá cố vì đã tạo điều kiện, chăm sóc và hỗ trợ trong suốt thời gian qua. Ben cạnh đó, giọng ca nhí cũng gửi lời cảm ơn vì bà Phương Hằng đã quan tâm và có lòng muốn hỗ trợ, song nam ca sĩ khẳng định, bản thân chưa từng nói chuyện với "cậu IT" hay nhờ vả bất kỳ ai xen vào vụ tiền cát xê.

Bài đăng của Hồ Văn Cường - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù lần này, chủ đề của buổi phát trực tiếp được đánh giá là khá "rộng", song CĐM đang nín thở đợi xem, rốt cuộc bà Phương Hằng sẽ lại mơ gì và gây bão ra sao trong buổi tối ngày mai.