Sự may mắn và khéo léo của Liên Bỉnh Phát 2 lần cứu nguy cho đội Vàng

Tập 3 của “Running Man – Chơi là chạy” mùa 2 vừa lên sóng với những tình tiết mới thú vị xoay quanh chàng trai “bé lớp lá” Liên Bỉnh Phát và những người bạn chung team của mình trong quá trình hướng đến ngôi vị vô địch xé bảng tên.

Tập 3 của “Running Man – Chơi là chạy” mùa 2 vừa lên sóng với những tình tiết mới thú vị xoay quanh chàng trai “bé lớp lá” Liên Bỉnh Phát và những người bạn chung team của mình trong quá trình hướng đến ngôi vị vô địch xé bảng tên. Bước vào thử thách xé bảng tên, “bé Bỉnh” đã có bước trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận về phụ nữ, thế nhưng “không có cái dại nào giống cái dại nào”. Trong tập này hết “dại gái” thì Bỉnh nhà ta lại chuyển thành…dại dột, bị chính người trong liên minh của mình là anh già Trường Giang phản bội xé roẹt bảng tên trong sự ngỡ ngàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nếu như Lan Ngọc có biệt danh “bé Nớt” thì Bỉnh Phát cũng phải là “bé Non” chứ so về độ tin người thì chàng trai này có thừa không thiếu.

Sau khi kết liên minh với đội Trường Giang, Jun Phạm để hòng tiêu diệt đội mạnh nhất là đội Trắng có mặt Trương Thế Vinh và Ngô Kiến Huy. Vì mãi mê “đấu võ mồm” xem chiến thuật thi đấu thế nào, công bằng ra sao thì “bé Non” đã trở thành “con mồi” trong mắt Trường Giang từ lúc nào không hay. Đến khi Bỉnh Phát nghe một cái roẹt thì ôi thôi đã muộn màng, bảng tên đã ra đi từ lúc nào. Đúng là “phòng trong phòng ngoài, giặc nhà khó phòng”. "Trời ơi bão táp mưa sa".... Bước sang vòng thi đấu tiếp theo mang tên “Nữ thần giáng thế”, “bé Non” và “bé Nớt” gặp lại nhau sau “bao ngày xa cách” đứng ở 2 đầu chiến tuyến . Về chung một đội, “thuyền thúng” Lan Ngọc – Bỉnh Phát lại tiếp tục ra khơi ào ào khiến các fan hâm mộ được phen nháo nhào thích thú. Như mùa trước, cử chỉ chăm sóc, chu đáo và galant với Lan Ngọc đến từng chi tiết khiến cho các fan của “nhà Cám” không khỏi yêu mến và bày tỏ sự vui mừng.

Vô vàn những khoảnh khắc đáng yêu của "Bé Non" và "Bé nớt" trong lần chung đội cùng nhau "Bé Non" lập công lần 1 giúp team Xanh trở thành đội đầu tiên rời khỏi phòng học số 1 Đặc biệt khoảnh khắc mặc đồ Thỏ ở thử thách “Bóng bàn lắc hông” khiến dân tình được phen thích thú với vô vàn moment của cặp đôi “Non Nớt”. Vì trước nay không quen với những bộ đồ kiểu đó nên Liên Bỉnh Phát gặp nhiều khó khăn trong việc mặc. Thấy vậy “bé Nớt” liền bay đến để giúp “bé Non” mặc vào nhanh chóng hơn. Thậm chí lúc đang mặc áo, ánh mắt của bé “Nớt” cũng không ngừng nhìn về phía Bỉnh Phát xem anh có khó khăn gì hay không. Khoảnh khắc "bé Bỉnh" bế Lan Ngọc được đông đảm các fan hâm mộ thích thú Khoảnh khắc này được FC Chính thức của Ninh Dương Lan Ngọc là “Team Cám Con” chia sẻ trên trang cùng với caption đáng yêu “mãi ship”. Bên “đàn gái” đã chính thức lên tiếng “đẩy thuyền” lia lịa. Thế còn về phía đàn trai sẽ hồi âm thế nào. Cùng chờ đón động thái tiếp theo của “đàn trai” Liên Bỉnh Phát nhé! Khoảnh khắc đáng yêu của Lan Ngọc chăm chút và quan tâm Bỉnh Phát được "con dân đàn gái" "đẩy thuyền" liên tục Ánh mắt của "bé Nớt" luôn nhìn về phía của "bé Non" và quan tâm từng chút một, chỉnh sửa đồ cho gọn gàng giúp người bạn thân của mình Nhảy cũng phải nhảy chung 1 điệu nữa cho đúng bài "Bé Non" lập công lần thứ 2, giúp đội đi tiếp Bỉnh Phát galant đẩy Lan Ngọc từ phía sau thế này đây Ảnh: BTC và Chụp màn hình

Thuý Ngân cứ ‘chăm sóc’ ‘bé Bỉnh’ kiểu này, liệu tuần này ‘bé Bỉnh’ có tiếp tục bước chân vào con đường ‘dại gái’? Nếu Thuý Ngân cứ tiếp tục cư xử thế này với Bỉnh Phát thì liệu tuần này người xé bảng tên anh có phải là cô nàng hay không? “Thuyền” Lan Ngọc - Bỉnh Phát liệu có còn “vững như bàn thạch”?

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