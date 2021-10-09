'Tập thể dục' kiểu lạ đời, 'cộp mác' Running Man Việt Nam: Không hiểu được Jack, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát đang làm cái gì?

Tiếp nối cuộc đua Nữ Thần ở tập 3, trong tuần này “ Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy“ sẽ chào đón một vị khách bí ẩn. Trên cover của chương trình, vị khách này mang diện mạo kỳ bí với hai chiếc sừng trên đầu. Có vẻ như nhân vật này sẽ mang đến nhiều sự mâu thuẫn và nghi kị lẫn nhau trong nội bộ dàn Cast. Ở teaser ngắn hé lộ tập 4, có thể thấy các Cast dành cho nhau ánh mắt dè chừng và những câu hỏi chất vấn. Thậm chí Min còn phải một mực thanh minh rằng: “Tin chị đi, tin chị đi!”, có thể trong tập này đỉnh điểm của sự gian dối, phản bội sẽ được trình diện.

Ở một diễn biến khác, Thúy Ngân đã bật chế độ “săn mồi” và đối tượng lần này của cô là Min. Sự liên minh giữa các Nữ Thần tưởng như sẽ được thiết lập nhưng cuối cùng chính các Nữ Thần lại đấu đá lẫn nhau trong cuộc giằng xé bảng tên. Với lợi thế về sức vóc lẫn kinh nghiệm, Thúy Ngân lập tức “tóm gọn” Min đồng thời tỏ thái độ rất quyết liệt. Là Nữ Thần được anh cả Trường Giang và cậu út Jack hết mực năng niu bảo vệ, liệu hai người hùng có kịp thời xuất hiện để cứu Min khỏi "móng vuốt" của Hoa Săn Mồi không?

Bên cạnh đó, là hai người chiến thắng của tập trước thì ở tập này, Trương Thế Vinh và Ngô Kiến Huy bị mắc kẹt giữa vòng vây của các đối thủ không khoan nhượng. Số phận của những “kẻ mạnh” sẽ đi về đâu?

Ngoài phần Xé Bảng Tên đầy kịch tính, dàn Cast sẽ còn phải “ngụp lặn” hết mình với thử thách dưới nước. Đây được xem như sở đoản của Jack, cậu út từng thú nhận rằng mình rất sợ nước và không biết bơi. Không chỉ là một thử thách đơn thuần, có thể đây cũng là dịp để Jack vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình. Về phía các đội khác, Lan Ngọc cũng "trầy trật" không kém khi phải nắm tóc Jun Phạm, Liên Bỉnh Phát. Thúy Ngân lại trình diễn những động tác… "bay lượn siêu phàm" không thua gì các phần trình diễn thể thao dưới nước.

Ảnh: BTC