'Tập thể dục' kiểu lạ đời, 'cộp mác' Running Man Việt Nam: Không hiểu được Jack, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát đang làm cái gì?

Sao Việt 09/10/2021 19:45

Tập 4 “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy “tiếp tục hé lộ những tình tiết siêu hấp dẫn và không kém phần căng thẳng của dàn Cast. Bên cạnh đó ca khúc nhạc chủ đề Chơi Là Chạy của rapper Sóc Nâu cũng đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Tiếp nối cuộc đua Nữ Thần ở tập 3, trong tuần này “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy“ sẽ chào đón một vị khách bí ẩn. Trên cover của chương trình, vị khách này mang diện mạo kỳ bí với hai chiếc sừng trên đầu. Có vẻ như nhân vật này sẽ mang đến nhiều sự mâu thuẫn và nghi kị lẫn nhau trong nội bộ dàn Cast. Ở teaser ngắn hé lộ tập 4, có thể thấy các Cast dành cho nhau ánh mắt dè chừng và những câu hỏi chất vấn. Thậm chí Min còn phải một mực thanh minh rằng: “Tin chị đi, tin chị đi!”, có thể trong tập này đỉnh điểm của sự gian dối, phản bội sẽ được trình diện.  

'Tập thể dục' kiểu lạ đời, 'cộp mác' Running Man Việt Nam: Không hiểu được Jack, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát đang làm cái gì? - Ảnh 1

'Tập thể dục' kiểu lạ đời, 'cộp mác' Running Man Việt Nam: Không hiểu được Jack, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát đang làm cái gì? - Ảnh 2
Hành động khó hiểu của các chàng trai 'Running Man'. Họ đang chơi trò vậy vậy?

Ở một diễn biến khác, Thúy Ngân đã bật chế độ “săn mồi” và đối tượng lần này của cô là Min. Sự liên minh giữa các Nữ Thần tưởng như sẽ được thiết lập nhưng cuối cùng chính các Nữ Thần lại đấu đá lẫn nhau trong cuộc giằng xé bảng tên. Với lợi thế về sức vóc lẫn kinh nghiệm, Thúy Ngân lập tức “tóm gọn” Min đồng thời tỏ thái độ rất quyết liệt. Là Nữ Thần được anh cả Trường Giang và cậu út Jack hết mực năng niu bảo vệ, liệu hai người hùng có kịp thời xuất hiện để cứu Min khỏi "móng vuốt" của Hoa Săn Mồi không? 

'Tập thể dục' kiểu lạ đời, 'cộp mác' Running Man Việt Nam: Không hiểu được Jack, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát đang làm cái gì? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, là hai người chiến thắng của tập trước thì ở tập này, Trương Thế Vinh và Ngô Kiến Huy bị mắc kẹt giữa vòng vây của các đối thủ không khoan nhượng. Số phận của những “kẻ mạnh” sẽ đi về đâu?  

'Tập thể dục' kiểu lạ đời, 'cộp mác' Running Man Việt Nam: Không hiểu được Jack, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát đang làm cái gì? - Ảnh 4

Ngoài phần Xé Bảng Tên đầy kịch tính, dàn Cast sẽ còn phải “ngụp lặn” hết mình với thử thách dưới nước. Đây được xem như sở đoản của Jack, cậu út từng thú nhận rằng mình rất sợ nước và không biết bơi. Không chỉ là một thử thách đơn thuần, có thể đây cũng là dịp để Jack vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình. Về phía các đội khác, Lan Ngọc cũng "trầy trật" không kém khi phải nắm tóc Jun Phạm, Liên Bỉnh Phát. Thúy Ngân lại trình diễn những động tác… "bay lượn siêu phàm" không thua gì các phần trình diễn thể thao dưới nước. 

'Tập thể dục' kiểu lạ đời, 'cộp mác' Running Man Việt Nam: Không hiểu được Jack, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát đang làm cái gì? - Ảnh 5'Tập thể dục' kiểu lạ đời, 'cộp mác' Running Man Việt Nam: Không hiểu được Jack, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát đang làm cái gì? - Ảnh 6

Ảnh: BTC 

Nam Trung không thích mái tóc của thí sinh, hỏi ra mới biết là bị bạn trai cũ bạo hành vì đòi yêu lại từ đầu mà bị từ chối

Nam Trung không thích mái tóc của thí sinh, hỏi ra mới biết là bị bạn trai cũ bạo hành vì đòi yêu lại từ đầu mà bị từ chối

Tiếp nối thành công của tập đầu tiên, ở tập 2, “TikTok FashUP 2021” đã tiếp tục chứng tỏ sức nóng của mình khi liên tục hé lộ teaser với những tình tiết đầy lôi cuốn và hấp dẫn qua những cuộc tranh luận cực kỳ gây cấn.

Xem thêm
Từ khóa:   Jack Trương Thế Vinh Running Man Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"