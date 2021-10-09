Tiếp nối thành công của tập đầu tiên, ở tập 2, “TikTok FashUP 2021” đã tiếp tục chứng tỏ sức nóng của mình khi liên tục hé lộ teaser với những tình tiết đầy lôi cuốn và hấp dẫn qua những cuộc tranh luận cực kỳ gây cấn.

Khi đang ghi hình, Giám khảo Nam Trung bất ngờ chú ý đến mái tóc không gọn gàng của Vân Phi - thí sinh dự thi lĩnh vực Modeling Icon: “Anh để ý từ trong video đến ra ngoài, mái tóc của em nó cứ sao sao đấy em à”. Đáp lại thắc mắc của nam giám khảo, Vân Phi bất ngờ chia sẻ: “Em chia tay với bạn trai cũ ấy ạ. Bạn ấy xông vào tận nhà em rồi cắt hết tóc của em đi”. Câu trả lời của Vân Phi khiến ban giám khảo không khỏi ngỡ ngàng. Riêng với Minh Tú, nữ giám khảo “mắt chữ o, miệng chữ a” khi nghe được câu chuyện này.

Với những nỗ lực và cố gắng hết mình, đội thi nào sẽ bứt phá để thuyết phục Ban giám khảo trao cho mình cơ hội đi tiếp? Tập 2 TikTok FashUP sẽ “điểm mặt gọi tên” những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng nào trên nền tảng TikTok? Những cuộc tranh luận sẽ có có kết quả ra sao, các thí sinh liệu có chinh phục được dàn giám khảo quyền lực?

Thí sinh Vân Phi, người bị bạn trai cũ bạo hành đòi "yêu lại từ đầu" mà không được. Ảnh: BTC

Tất cả sẽ có trong tập 2 của Vòng bán kết ghi hình thực tế “TikTok FashUP 2021” được chính thức lên sóng vào lúc 20h ngày 10/10/2021 trên kênh TikTok chính thức của “TikTok FashUP 2021”

Sự may mắn và khéo léo của Liên Bỉnh Phát 2 lần cứu nguy cho đội Vàng Tập 3 của “Running Man – Chơi là chạy” mùa 2 vừa lên sóng với những tình tiết mới thú vị xoay quanh chàng trai “bé lớp lá” Liên Bỉnh Phát và những người bạn chung team của mình trong quá trình hướng đến ngôi vị vô địch xé bảng tên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-trung-khong-thich-mai-toc-cua-thi-sinh-hoi-ra-moi-biet-la-bi-ban-trai-cu-bao-hanh-vi-doi-yeu-lai-tu-dau-ma-bi-tu-choi-429837.html