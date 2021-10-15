Theo như Ngọc Hân kể lại, cuối tang lễ, khi những nghi thức cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung chuẩn bị kết thúc thì mọi người có mặt tại đó đều nhận ra trên bầu trời chỉ có duy nhất một vì sao đang sáng.

Nữ MC còn kể thêm chuyện lạ là đến lúc giơ điện thoại lên để quay lại lại cảnh tượng thì bất ngờ có những cánh chim bay vụt qua ngôi sao đó một cách rất thần kỳ. "Đối với Ngọc Hân, đây là một điềm lành. Cảm xúc dâng trào, nên Ngọc Hân rất muốn chia sẻ điều này với những người yêu mến nữ nghệ sĩ Phi Nhung. Nếu quý vị còn nhớ trong đám tang của anh Chí Tài thì những chú chim cũng đã xuất hiện, giờ trong đám tang của chị Phi Nhung, những cánh chim cũng xuất hiện. Có lẽ Tịnh Bình (pháp danh của Phi Nhung) đã siêu sanh về cõi lành, an bình hơn." - MC Ngọc Hân xúc động kể lại.

MC hải ngoại Ngọc Hân tiết lộ điềm lành trong đám tang cố nghệ sĩ Phi Nhung

Ngọc Hân kể lại chi tiết về đàn chim bất ngờ xuất hiện khi cô đưa điện thoại lên quay ngôi sao trên trời

Ngoài ra MC Ngọc Hân cũng kể về chi tiết cố nghệ sĩ Phi Nhung đã phù hộ cho cô có thể đám chuyến bay kịp thời đến dự tang lễ của người chị thân thiết. Theo đó, đêm trước ngày diễn ra tang lễ, chuyến bay của Ngọc Hân có kế hoạch huỷ vì gặp bão bất ngờ. Vậy nên nữ MC đã chắp tay cầu nguyện "chị hai" để cho mọi chuyện được suôn sẻ và có thể bay được đúng giờ đến gặp mặt người chị thân thiết lần cuối. Và bất ngờ thay, đến giờ lên máy bay thì thời tiết ổn định trở lại, Ngọc Hân lên máy bay, bay thẳng về lại Califonia (Mỹ) và dự lễ tang cố nghệ sĩ Phi Nhung như đúng lịch trình. Ngoài ra trên đường đến tang lễ, MC Ngọc Hân cũng kể lại trong clip dù đêm trước đám tang, mưa gió bão bùng, cây hoa dựng lên cũng đổ hết nhưng đến sáng hôm sau trời xanh trong vắt, nắng đẹp, không còn một gợn mây hay gió mạnh nữa.