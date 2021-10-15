2 lần đeo khẩu trang tiễn biệt đồng nghiệp thân thiết, Thúy Nga có cùng một cảm xúc này

2 lần tiễn đồng nghiệp thân thiết ra đi của nghệ sĩ Thúy Nga chứng đụng cùng một cảm xúc khó tả.
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2 năm 2 lần đưa tiễn 2 người đồng nghiệp thân thiết là cố nghệ sĩ Chí Tài và Phi Nhung về nơi an nghỉ cuối cùng, nghệ sĩ Thúy Nga không tránh khỏi cảm xúc đau lòng khó tả. Để nói lên nỗi niềm của mình nghệ sĩ Thúy Nga đăng tải bài viết trên trang cá nhân, đính kèm hình ảnh 2 chiếc khẩu trang mang tên 2 người đồng nghiệp ai nhìn vào cũng thấy xót xa.
Nữ diễn viên hài chia sẻ trong 2 lần mang lên 2 chiếc khẩu trang ấy, cô đều có cùng tâm trạng "rất sốc, bàng hoàng, nhói tim đến tột đỉnh". Khoảnh khắc người hâm một thấy gương mặt thất thần, buồn bã đeo khẩu trang ghi tên Chí Tài và Phi Nhung của nữ diễn viên Thúy Nga khiến nhiều người không khỏi xúc động, xót xa cho hoàn cảnh của những người đồng nghiệp thân thiết của 2 cố nghệ sĩ lúc này.