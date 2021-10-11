Vân Phi - thí sinh Modeling Icon khiến “bộ ngũ quyền lực” xót xa và phẫn nộ khi tiết lộ câu chuyện buộc phải nối tóc vì bị bạn trai cắt tóc, bạo hành.
- Nam Trung 'dị ứng' với hot Tiktoker make up vì nói thiếu chữ và cái kết của thí sinh này
- Nam Trung dằn mặt ‘Thánh nhại giọng’: ‘Em chưa đủ tư cách nói chuyện với anh’
Sau thành công của tập khai màn, series thực tế “TikTok FashUP 2021” mới đây đã tiếp tục lên sóng tập 2 với phần dự thi của các nhóm thí sinh còn lại nhằm chọn ra top 99 gương mặt xuất sắc nhất để chính thức bước vào vòng thi voting online vô cùng thú vị. Ở tập phát sóng lần này, “TikTok FashUP 2021” lại lần nữa đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng như trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Trong vòng thi phỏng vấn, nghị lực phi thường, nỗ lực vươn lên nghịch cảnh của các “chiến binh thời trang" đã trở thành những câu chuyện đặc biệt truyền cảm hứng đến khán giả. Câu chuyện của Vân Phi, thí sinh Modeling Icon khiến “bộ ngũ quyền lực” xót xa và phẫn nộ khi tiết lộ câu chuyện buộc phải nối tóc vì bị bạn trai cắt tóc, bạo hành khi muốn yêu lại từ đầu mà nữ thí sinh này đã từ chối. Thí sinh này chia sẻ mình đã từ chối “nối lại tình xưa” sau đó bị bạn trai lao thẳng vào nhà và cắt đi mái tóc, khiến cô phải nối tóc lại để xuất hiện trong cuộc thi.
Khi nghe chuyện, Nam Trung đồng cảm sâu sắc và lên tiếng thể hiện quan điểm của mình về đàn ông: “Anh cật lực phản đối những anh đàn ông mà dùng sức mạnh cổ cày vai bừa để thể hiện mình là một thứ có giá trị trong cuộc sống này. Hãy thể hiện nó một cách tinh tế hơn, nhân văn hơn.” Nam Trung cũng nhờ một thí sinh khác trong đội là Cẩm Vân giúp cho Vân Phi có một diện mạo mới hơn không cần phải xấu hổ mỗi khi xuất hiện.
Như vậy kết thúc vòng thi Semi-Final gặp gỡ ban giám khảo, top 99 thí sinh xuất sắc nhất của “TikTok FashUP 2021” đã chính thức lộ diện và sẵn sàng đến với vòng voting online đầy kịch tính. Trong tập tiếp theo, top 99 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 4 lĩnh vực thi sẽ tham gia vào buổi training trực tiếp cùng dàn giám khảo quyền lực của “TikTok FashUP 2021”.