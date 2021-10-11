Sau thành công của tập khai màn, series thực tế “TikTok FashUP 2021” mới đây đã tiếp tục lên sóng tập 2 với phần dự thi của các nhóm thí sinh còn lại nhằm chọn ra top 99 gương mặt xuất sắc nhất để chính thức bước vào vòng thi voting online vô cùng thú vị. Ở tập phát sóng lần này, “TikTok FashUP 2021” lại lần nữa đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng như trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Trong vòng thi phỏng vấn, nghị lực phi thường, nỗ lực vươn lên nghịch cảnh của các “chiến binh thời trang" đã trở thành những câu chuyện đặc biệt truyền cảm hứng đến khán giả. Câu chuyện của Vân Phi, thí sinh Modeling Icon khiến “bộ ngũ quyền lực” xót xa và phẫn nộ khi tiết lộ câu chuyện buộc phải nối tóc vì bị bạn trai cắt tóc, bạo hành khi muốn yêu lại từ đầu mà nữ thí sinh này đã từ chối. Thí sinh này chia sẻ mình đã từ chối “nối lại tình xưa” sau đó bị bạn trai lao thẳng vào nhà và cắt đi mái tóc, khiến cô phải nối tóc lại để xuất hiện trong cuộc thi.