Bất ngờ với thông tin Hồ Bích Trâm làm nông dân sau mùa dịch

Tin tức giải trí 16/10/2021 12:35

Tập 26 “Ca Sĩ Bí Ẩn – Làn sóng” mới chuẩn bị lên sóng với sự trở lại của ca sĩ Lý Hải. Bất ngờ, vui nhộn và đầy giải trí, mời quý khán giả cùng đón xem.

Trở lại sau một thời gian dài “vắng bóng” tại “Ca Sĩ Bí Ẩn”, Lý Hải bày tỏ sự hồi hộp và lo sợ khi ST Sơn Thạch không còn chung “chiến tuyến” mà đã trở thành đối thủ của mình. Nam ca sĩ cũng tiết lộ sở dĩ bản thân rất yêu thích và “không thể rời mắt” khỏi chương trình là vì “chương trình dàn dựng rất tốt, lừa được khán giả, lừa được cả người chơi”.

Bất ngờ với thông tin Hồ Bích Trâm làm nông dân sau mùa dịch - Ảnh 1

Chung đội với tiền bối Lý Hải hôm nay là đàn em Hồ Bích Trâm. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo đầy trẻ trung, năng lượng. Cô chia sẻ trong mùa dịch này bản thân đã trở thành người nông dân thực thụ khi sở hữu riêng cho mình một khu vườn 30m2 trồng hơn 15 loại rau và ngày ngày còn chăm chỉ làm các loại bánh đủ hình dáng để thưởng thức. Chính vì vậy mà cũng không ngạc nhiên khi Hồ Bích Trâm thừa nhận mình đã tăng thêm 4kg sau đợt nghỉ dịch. 

Bất ngờ với thông tin Hồ Bích Trâm làm nông dân sau mùa dịch - Ảnh 2Bất ngờ với thông tin Hồ Bích Trâm làm nông dân sau mùa dịch - Ảnh 3

Đối thủ đáng gờm của Đội xanh lần này là Đội đỏ của ST Sơn Thạch và Thu Thủy. Không biết có sự hẹn trước nào không nhưng hôm nay cả hai cùng diện chung bộ trang phục màu hồng vô cùng dễ thương và ngọt ngào. Đây là lần trở lại thứ 2 của Thu Thủy sau 3 năm tham gia “Ca Sĩ Bí Ẩn”. Nữ ca sĩ băn khoăn không biết bản thân còn nhạy bén như trước không thì người đồng đội của cô đã nhanh chóng “động viên: “Chị cứ yên tâm nha, chỉ cần chung đội với em thôi là đội mình chắc chắn sẽ thua”. 

Bất ngờ với thông tin Hồ Bích Trâm làm nông dân sau mùa dịch - Ảnh 4

Nhân tiện, ST Sơn Thạch cũng tiết lộ lý do thua “tơi tả” tại chương trình này là vì: “Thật ra anh Hải toàn đoán đúng không à, chỉ có em với Puka là hay bàn ra nên đội em thua là vì như thế”. Hóa ra đây là lý do khiến đàn anh luôn bị gắn mác “thua bền vững” tại chương trình. 

Trong phần thi đối kháng tuần này, mặc dù không có Puka nhưng chắc hẳn khán giả sẽ được phen bất ngờ với nhân tố tiềm năng không thua kém gì đàn chị trong việc “tiếng hát lấn át tiếng lòng”, khiến đội bạn không thể suy nghĩ được thêm bài gì nữa. Không ai khác, đó chính là diễn viên Hồ Bích Trâm. 

Bất ngờ với thông tin Hồ Bích Trâm làm nông dân sau mùa dịch - Ảnh 5

Cô tiết lộ mình với Puka học chung một trường và rớt chung môn thanh nhạc. Phần “tài năng” này còn được bộc lộ rõ nét hơn trong phần song ca ngẫu hứng của Hồ Bích Trâm và Ca sĩ bí ẩn số 5.  

Liệu với sự thông minh, tinh tế của ST Sơn Thạch, sự tháo vát của Hồ Bích Trâm, kinh nghiệm lão làng của đàn anh Lý Hải và sự đằm thắm, giỏi giang của Thu Thủy, các nghệ sĩ có thể chọn đúng cho mình Ca sĩ bí ẩn thực sự của chương trình? 

Tập 26 “Ca Sĩ Bí Ẩn” – Làn sóng mới, phát sóng vào lúc 21h thứ Hai (18/10), trên kênh HTV7. 

Ảnh: BTC

MC tang lễ Phi Nhung kể về việc được 'chị hai' phù hộ: Đáp kịp chuyến bay trước giờ diễn ra lễ tang của cố nghệ sĩ

MC tang lễ Phi Nhung kể về việc được 'chị hai' phù hộ: Đáp kịp chuyến bay trước giờ diễn ra lễ tang của cố nghệ sĩ

MC Ngọc Hân, người dẫn chương trình tang lễ tiết lộ chuyện mình cầu nguyện 'chị Hai' phù hộ để mình có thể đáp chuyến bay đến viếng chị kịp lễ tang sáng hôm sau.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Bích Trâm Ca sĩ bí ẩn Lý Hải

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 26 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 57 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 5 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 11 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43