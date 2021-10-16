Bất ngờ với thông tin Hồ Bích Trâm làm nông dân sau mùa dịch

Trở lại sau một thời gian dài “vắng bóng” tại “Ca Sĩ Bí Ẩn”, Lý Hải bày tỏ sự hồi hộp và lo sợ khi ST Sơn Thạch không còn chung “chiến tuyến” mà đã trở thành đối thủ của mình. Nam ca sĩ cũng tiết lộ sở dĩ bản thân rất yêu thích và “không thể rời mắt” khỏi chương trình là vì “chương trình dàn dựng rất tốt, lừa được khán giả, lừa được cả người chơi”.

Chung đội với tiền bối Lý Hải hôm nay là đàn em Hồ Bích Trâm . Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo đầy trẻ trung, năng lượng. Cô chia sẻ trong mùa dịch này bản thân đã trở thành người nông dân thực thụ khi sở hữu riêng cho mình một khu vườn 30m2 trồng hơn 15 loại rau và ngày ngày còn chăm chỉ làm các loại bánh đủ hình dáng để thưởng thức. Chính vì vậy mà cũng không ngạc nhiên khi Hồ Bích Trâm thừa nhận mình đã tăng thêm 4kg sau đợt nghỉ dịch.

Đối thủ đáng gờm của Đội xanh lần này là Đội đỏ của ST Sơn Thạch và Thu Thủy. Không biết có sự hẹn trước nào không nhưng hôm nay cả hai cùng diện chung bộ trang phục màu hồng vô cùng dễ thương và ngọt ngào. Đây là lần trở lại thứ 2 của Thu Thủy sau 3 năm tham gia “Ca Sĩ Bí Ẩn”. Nữ ca sĩ băn khoăn không biết bản thân còn nhạy bén như trước không thì người đồng đội của cô đã nhanh chóng “động viên: “Chị cứ yên tâm nha, chỉ cần chung đội với em thôi là đội mình chắc chắn sẽ thua”.

Nhân tiện, ST Sơn Thạch cũng tiết lộ lý do thua “tơi tả” tại chương trình này là vì: “Thật ra anh Hải toàn đoán đúng không à, chỉ có em với Puka là hay bàn ra nên đội em thua là vì như thế”. Hóa ra đây là lý do khiến đàn anh luôn bị gắn mác “thua bền vững” tại chương trình.

Trong phần thi đối kháng tuần này, mặc dù không có Puka nhưng chắc hẳn khán giả sẽ được phen bất ngờ với nhân tố tiềm năng không thua kém gì đàn chị trong việc “tiếng hát lấn át tiếng lòng”, khiến đội bạn không thể suy nghĩ được thêm bài gì nữa. Không ai khác, đó chính là diễn viên Hồ Bích Trâm.

Cô tiết lộ mình với Puka học chung một trường và rớt chung môn thanh nhạc. Phần “tài năng” này còn được bộc lộ rõ nét hơn trong phần song ca ngẫu hứng của Hồ Bích Trâm và Ca sĩ bí ẩn số 5.

Liệu với sự thông minh, tinh tế của ST Sơn Thạch, sự tháo vát của Hồ Bích Trâm, kinh nghiệm lão làng của đàn anh Lý Hải và sự đằm thắm, giỏi giang của Thu Thủy, các nghệ sĩ có thể chọn đúng cho mình Ca sĩ bí ẩn thực sự của chương trình?

Tập 26 “Ca Sĩ Bí Ẩn” – Làn sóng mới, phát sóng vào lúc 21h thứ Hai (18/10), trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC