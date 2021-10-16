Bị bạn thân Phan Linh "sửa lưng" catwalk lệch vai, Minh Tú trố mắt: ‘Tại vì chị thích!’

Tin tức giải trí 16/10/2021 13:25

Giám khảo Minh Tú bị chính bạn thân bắt lỗi trong lúc thị phạm cho các thí sinh và cô nàng dường như không hiền một chút nào trong cách đáp trả.

Mọi căng thẳng kịch tính càng được đẩy lên cao trào ở đoạn cuối của teaser “Tiktok FashUP 2021”. Ở tập trước, Phan Linh đã được giám khảo Team Modeling Icon - Minh Tú trao cơ hội bước tiếp vào vòng trong và chia sẻ nữ thí sinh là bạn thân duy nhất của cô trong làng mẫu Việt. Khi đó giám khảo Nam Trung còn “nhắc nhở” nữ giám khảo đã đem tình cảm cá nhân vào công việc.

Bị bạn thân Phan Linh 'sửa lưng' catwalk lệch vai, Minh Tú trố mắt: ‘Tại vì chị thích!’ - Ảnh 1

Bị bạn thân Phan Linh 'sửa lưng' catwalk lệch vai, Minh Tú trố mắt: ‘Tại vì chị thích!’ - Ảnh 2
Các thí sinh trong phòng Modeling Icon theo dõi phần thị phạm của Minh Tú

Nhưng trong teaser tập 3 hé lộ tình tiết nữ giám khảo Minh Tú vừa thực hiện những bước catwalk thị phạm cho các thí sinh thì lập tức bị chính người bạn thân của mình bắt bẻ: “Có một lỗi rất cơ bản, mình đi lệch vai và vai đung đưa”. Trong lúc này, nữ giám khảo phải “trố mắt” ngạc nhiên sau những lời góp ý thẳng thắn từ phía Phan Linh nhưng cũng không ngần ngại “phản pháo”: “Thực ra cái sở thích của chị nó khác. Chị thích đi cái kiểu nó trình diễn, nó drama, nó nặng nề. Tại vì chị thích như vậy!”. Phải chăng giám khảo Minh Tú và bạn thân của mình đã nảy sinh mâu thuẫn ngay khi vừa mới bước vào vòng thi này?

Bị bạn thân Phan Linh 'sửa lưng' catwalk lệch vai, Minh Tú trố mắt: ‘Tại vì chị thích!’ - Ảnh 3

Bị bạn thân Phan Linh 'sửa lưng' catwalk lệch vai, Minh Tú trố mắt: ‘Tại vì chị thích!’ - Ảnh 4
Phan Linh lên tiếng "sửa lưng" giám khảo Minh Tú, cũng là bạn thân của mình
 

Bị bạn thân Phan Linh 'sửa lưng' catwalk lệch vai, Minh Tú trố mắt: ‘Tại vì chị thích!’ - Ảnh 5

Bị bạn thân Phan Linh 'sửa lưng' catwalk lệch vai, Minh Tú trố mắt: ‘Tại vì chị thích!’ - Ảnh 6
Tuy nhiên Minh Tú cũng đâu phải là một người dễ để bị người khác "sửa lưng
 

Điều bất ngờ nào sẽ xuất hiện trong tập 3 mà teaser vẫn chưa hé lộ? Với những thử thách đầy tính chuyên môn trong vòng training liệu những thí sinh có vượt qua dễ dàng? Không biết rằng với sự xuất hiện của “drama Queen” TyhD Thùy Dương, những tình tiết kịch tính có tiếp tục nổ ra? Những thí sinh nào sẽ ngày càng bộc lộ tài năng của mình để được các giám khảo lựa chọn để bước vào cuộc so tài trong “TikTok FashUP Gala Night” được tổ chức vào cuối tháng 10 tới đây?

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Từ khóa:   minh tú Phan linh TikTok FashUP 2021

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