Hoa hậu Đỗ Hà gây ấn tượng mạnh khi mang hình ảnh nữ tướng Bà Triệu đến Miss World 2021

Bản phác họa của trang phục trình diễn tại phần thi “Dances of the World” của hoa hậu Đỗ Hà gây hào hứng cho fan với ý tưởng sâu sắc, thể hiện nét đẹp dân tộc.

Cứ mỗi kỳ chung kết Miss World, đông đảo người xem và giới truyền thông lại xôn xao về những phần trình diễn ấn tượng, thể hiện bản sắc dân tộc qua phần thi “Dances of the World”. Năm nay, trang phục trình diễn của Đỗ Hà được trông mong hơn bao giờ hết khi cô sẽ là “chiến binh” tiếp theo của Việt Nam. Những bản thiết kế đầu tiên được hé lộ, lấy cảm hứng từ nguồn gốc Thanh Hóa - quê hương của Đỗ Hà, vùng đất có bề dày về truyền thống văn hóa cũng như là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử hào hùng, đó là bà Triệu Thị Trinh. Bộ trang phục “Nhuỵ Kiều Tướng Quân - Bà Triệu” toát lên vẻ đẹp uy quyền của một nữ anh hùng, đồng thời thể hiện nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ về Bà Triệu, trang phục gồm có phần lụa dài, áo thêu có tà và quần. Kèm theo đó là một số phụ kiện tạo điểm nhấn như mão đội, hoa cài áo, và hoa tai. Tất cả được làm bằng chất liệu mềm mại để ôm theo vóc dáng mềm mại, phù hợp với phần múa uyển chuyển của Hà. Những gam màu sắc tao nhã hòa quyện tạo nên một tổng thể ấn tượng. Quá trình chuẩn bị cho phần thi “Dances of the World” không thể trở thành hiện thực nếu không có sự đồng hành của một đội ngũ tận tâm và chuyên nghiệp. NTK Thủy Nguyễn và Stylist Kiệt Cao đã cùng đóng góp ý tưởng để tạo ra thiết kế đặc biệt cho đại diện Việt Nam năm nay, NTK Ngô Mạnh Đông Đông sẽ làm mão và chiếc cài áo. Biên đạo Kim Anh sẽ là người hỗ trợ cho điệu múa của Đỗ Hà.

“Bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung - Giám đốc quốc gia Miss World Vietnam, cũng chia sẻ trên trang cá nhân về bộ trang phục dự thi của Đỗ Hà: “Vị nữ tướng tài giỏi của xứ Thanh đã trở thành nguồn cảm hứng cho chúng tôi trong việc chuẩn bị cho phần trình diễn Dances Of The World của Hoa hậu Đỗ Hà tại Miss World 2021. Bức tranh Bà Triệu cưỡi voi đã được biến tấu để phù hợp hơn khi mang đến cuộc thi nhan sắc. Chính vì thế mà chúng tôi mong muốn Hà có thể đại diện quê hương mình và mang theo niềm tự hào dân tộc đến với đấu trường quốc tế.” Bên cạnh lịch tập dày đặc để tăng tốc chuẩn bị cho cuộc thi, Đỗ Hà vẫn thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng. Mới đây, cô vừa có mặt tại TP.HCM để cùng CLB Suối Mát Từ Tâm trao những phần quà thiết thực để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Mong rằng Đỗ Hà khi khoác lên mình bộ trang phục sẽ truyền tải được hết những giá trị văn hóa đến bạn bè quốc tế. Cùng chờ đón bản thiết kế hoàn chỉnh của “Nhụy Kiều Tướng Quân - Bà Triệu trong thời gian tới! Ảnh: BTC

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