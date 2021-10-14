Văn Mai Hương "thả rông" táo bạo, fan khẳng định chắc nịch Jisoo phiên bản Việt quá xinh!

Sao Việt 14/10/2021 15:47

Nhan sắc nữ ca sĩ 9X được nhận xét ngày càng "lên hương", trông quyến rũ và đằm thắm hơn.

Cách đây ít giờ, Văn Mai Hương bất ngờ tung loạt ảnh mới đẹp xuất sắc trên trang cá nhân. Nhan sắc nữ ca sĩ 9X được nhận xét ngày càng "lên hương", trông quyến rũ và đằm thắm hơn. 

Văn Mai Hương 'thả rông' táo bạo, fan khẳng định chắc nịch Jisoo phiên bản Việt quá xinh! - Ảnh 1

Văn Mai Hương 'thả rông' táo bạo, fan khẳng định chắc nịch Jisoo phiên bản Việt quá xinh! - Ảnh 2

Văn Mai Hương 'thả rông' táo bạo, fan khẳng định chắc nịch Jisoo phiên bản Việt quá xinh! - Ảnh 3

Một Văn Mai Hương sexy, táo bạo đầy mới lạ như thổi làn gió mới vào phong cách quen thuộc bấy lâu nay của giọng ca trẻ. Sự đổi mới trong gu ăn mặc của Văn Mai Hương được fan đồng tình và khuyên cô nên thay đổi, thử nghiệm nhiều phong cách hơn.

Vào tháng 9 vừa qua, Văn Mai Hương gây "chấn động" showbiz khi tung hình ảnh mới với phong cách mới mẻ mừng sinh nhật tuổi 27. Diện mạo mới của nữ ca sĩ khiến khán giả trầm trồ. Khác với một Văn Mai Hương có phần chững chạc hơn tuổi so với trước đây, Văn Mai Hương của hiện tại được khen trẻ trung, gợi cảm và quyến rũ hơn. 

Phía dưới bài đăng, người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi, gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô và khuyên Văn Mai Hương nên theo đuổi phong cách này.

Văn Mai Hương 'thả rông' táo bạo, fan khẳng định chắc nịch Jisoo phiên bản Việt quá xinh! - Ảnh 4

Thậm chí, nhiều dân mạng còn nhận xét phong cách mới lạ của Văn Mai Hương giống với Jisoo của Hàn Quốc. Một số khác còn gọi Văn Mai Hương là Jisoo phiên bản Việt.

Văn Mai Hương 'thả rông' táo bạo, fan khẳng định chắc nịch Jisoo phiên bản Việt quá xinh! - Ảnh 5

Kể từ sau khi giảm cân thành công, cô tự tin khoe dáng trong bộ đồ ôm sát hoặc hở bạo. Tuy nhiên, bức ảnh mừng sinh nhật tuổi 27 này của cô là một sự lột xác mạnh mẽ.

Văn Mai Hương 'thả rông' táo bạo, fan khẳng định chắc nịch Jisoo phiên bản Việt quá xinh! - Ảnh 6

Từ phong cách trang điểm, tạo hình hay trang phục, bộ ảnh mới của Văn Mai Hương hoàn toàn ghi điểm trong mắt fan. 

Văn Mai Hương 'thả rông' táo bạo, fan khẳng định chắc nịch Jisoo phiên bản Việt quá xinh! - Ảnh 7

Một Văn Mai Hương sexy, khác lạ và mới mẻ hơn ở tuổi 27. 

 

 

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