Văn Mai Hương lộ mặt bóng dầu, cứng đờ như 'tượng sáp', netizen nghi vấn nữ ca sĩ đã âm thầm 'dao kéo'?

Hình ảnh mới của Văn Mai Hương đang khiến mọi người bàn tán xôn xao vì hơi khác thường.
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Dịch kéo dài quá lâu khiến khán giả không có cơ hội để gặp lại các thần tượng của mình. Vì vậy, nhiều sao Việt lựa chọn cách tương tác qua mạng để fan đỡ nhớ. Trong đó, màn xuất hiện gần đây của một nữ ca sĩ nổi tiếng lại khiến netizen xôn xao bởi ngoại hình khác lạ, nhân vật đang được nhắc đến chính là Văn Mai Hương.
Cụ thể, giọng ca "Cầu hôn" đã thể hiện một ca khúc hit của mình với chất giọng ngọt ngào và đầy nội lực. Vocal thì không có gì để bàn cãi, tuy nhiên, làn da bóng bẩy nhưng lại cứng đờ như "tượng sáp" lại là chủ đề được nhiều người quan tâm. Cũng vì vậy mà netizen truyền tai nhau thông tin Văn Mai Hương đã đi phẫu thuật thẩm mỹ trong mùa dịch này.
Sau khi hình ảnh này được mọi người chia sẻ, dân mạng đã ngay lập tức chia làm 2 luồng ý kiến. Một bên cho rằng có lẻ Văn Mai Hương sử dụng filter (bộ lọc ảnh) trên điện thoại nên mới có "hiệu ứng căng bóng" như thế. Bên còn lại cho rằng cho dù có sử dụng filter đi chăng nữa thì góc mặt cũng không "cứng đờ", thiếu tự nhiên như vậy.
Hiện tại, chủ đề này vẫn được netizne nhiệt tình bàn luận và chính chủ vẫn chưa lên tiếng về điều này.
Ảnh: Tổng hợp, IGNV