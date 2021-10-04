Luật sư của Công Vinh - Thủy Tiên nói gì trước thông tin anh đã âm thầm ngưng hợp tác với họ?

Hậu trường 04/10/2021 17:59

Sau quá nhiều lời đồn đoán, luật sư 'kề vai sát cánh' với vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng.

Luật sư Phan Vũ Tuấn được biết là người đã đồng hành cùng vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh kể từ khi ồn ào từ thiện nổ ra. Anh đóng vai trò là luật sư đại diện, đồng thời trả lời các vấn đề pháp lý có liên quan đến lùm xùm gần đây của thân chủ. Tuy nhiên, nhiều ngày qua mạng xã hội Việt lan truyền một thông tin cho biết vị luật sư này đã ngưng hợp tác với Công Vinh - Thủy Tiên không rõ lý do.   

Luật sư của Công Vinh - Thủy Tiên nói gì trước thông tin anh đã âm thầm ngưng hợp tác với họ? - Ảnh 1

Theo thông tin từ Sức khỏe và đời sống, luật sư Phan Vũ Tuấn cho biết không biết thông tin trên xuất phát từ đâu và hiện tại anh vẫn giữ bí mật về mọi thông tin liên quan đến thân chủ. Chính anh cũng chưa từng đưa ra thông tin ngưng hợp tác với Công Vinh - Thủy Tiên.

Luật sư của Công Vinh - Thủy Tiên nói gì trước thông tin anh đã âm thầm ngưng hợp tác với họ? - Ảnh 2
 Luật sự Phan Vũ Tuấn và vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh.

Trước đó, vị luật sư này cho biết ekip của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã gửi đơn tố cáo đối với các cá nhân có hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình. 

Hiện tại, sự việc vẫn đang được rất đông đảo khán giả dõi theo, thế nhưng phía Thủy Tiên - Công Vinh vẫn giữ im lặng kể từ ngày livestream sao kê tại ngân hàng.

Luật sư của Công Vinh - Thủy Tiên nói gì trước thông tin anh đã âm thầm ngưng hợp tác với họ? - Ảnh 3

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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