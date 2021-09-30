Thủy Tiên tiết lộ từng 'ghét' tên của mình, lý do đằng sau khiến ai cũng bất ngờ

Dân mạng đang 'đào lại' phát ngôn Thủy Tiên từng tiết lộ về 'nguồn gốc' tên của mình.

Thời gian vừa qua, "cơn bão" sao kê đã khiến cho tên tuổi của nữ ca sĩ Thủy Tiên bị ảnh hưởng không kém. Hiện tại, nhất cử nhất động của giọng ca "Ngôi nhà hạnh phúc" đều được mọi người chú ý. Không chỉ những gì liên quan đến cuộc sống hằng ngày, netizen còn "đào lại" phát ngôn của nữ ca sĩ cách đây không lâu.

Mới đây, mọi người đang truyền tai nhau câu chuyện Thủy Tiên kể về "nguồn gốc" tên của mình. Cụ thể, khi tham gia một sự kiện, nữ ca sĩ "Muộn màng" đã tiết lộ một sự thật khiến ai cũng bất ngờ, cô chia sẻ: "Tên chị là Thủy Tiên, cha chị đặt lúc nhỏ. Hồi nhỏ chị rất ghét tên này và đến bây giờ chị cảm thấy nó rất xấu đối với chị. Cảm thấy đây là tên kỳ cục nhất thế giới á. Hồi nhỏ chị cứ năn nỉ cha đổi tên cho chị hoài à".

Nữ ca sĩ còn giải thích thêm: "Tại cha chị hồi xưa thích đi biển, cái đặt tên Thủy Tiên. Nói chung là chị thích những tên kỳ hoặc không à, chị cảm thấy tên chị không đẹp".

Bỏ qua nhiều lùm xùm trong thời gian vừa qua, không thể phủ nhận Thủy Tiên là một cái tên đẹp và được nhiều khán giả biết đến. Nữ ca sĩ không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình đẹp, cuộc sống viên mãn bên "chân sút" nổi tiếng Việt Nam mà còn có tài ca hát và sáng tác.

Hiện tại, ồn ào minh bạch trong từ thiện vẫn chưa khép lại dù trước đó vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã giữ lời hứa đến ngân hàng sao kê, thế nhưng netizen vẫn chưa thỏa mãn và điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiếng tăm của đôi vợ chồng nổi tiếng.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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