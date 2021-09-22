Hạn 'sao kê' chưa hết, Thủy Tiên tiếp tục nhận 'cơn mưa gạch đá' với MV uốn éo tại bảo tàng

Một sản phẩm của Thủy Tiên lại nhận phải chỉ trích vì dân mạng cho rằng cô 'làm điều không nên' tại Bảo tàng Mỹ thuật.
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Thời gian gần đây, Thủy Tiên là cái tên liên tục xuất hiện trên mạng xã hội Việt khi dính đến ồn ào từ thiện. Đến thời điểm hiện tại, mọi việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì một MV cũ của nữ ca sĩ lại được dân mạng "đào lại" và bàn tán xôn xao.
Cụ thể, MV "Em đã quên" được Thủy Tiên cho ra mắt vào năm 2011 đã nhận phải "cơn mưa lời chê" với những khoảnh khắc cô nàng uốn éo, mặc trang phục sexy tại Bảo Tàng Mỹ thuật TP.HCM. Thời điểm giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" cho ra mắt sản phẩm này cũng đã bị netizen chê "tơi tả", và tại thời điểm nhạy cảm như hiện tại thì nữ ca sĩ vẫn không tránh khỏi những lời chỉ trích.
Còn nhớ, năm đó Thủy Tiên cũng từng lên tiếng về việc lựa chọn Bảo Tàng Mỹ thuật TP.HCM để quay MV: "Ban đầu ý tưởng kịch bản trong Tiên tưởng tượng nó là một tòa lâu đài hoành tráng lộng lẫy, nhưng thật sự để tìm địa điểm quay này ở Việt Nam thì vô phương. Rốt cuộc êkíp không thể tìm thấy được địa điểm nào tốt hơn Bảo tàng Mỹ thuật với những nét kiến trúc cổ của Pháp rất đẹp và tinh tế nên đành phải chọn. Tiên mong dư luận nên công tâm hơn, đừng vì những thiếu sót mà… bỏ qua sự cố gắng và thành quả lao động của Tiên và cả ekip. Tiên nghĩ là khi làm 1 việc gì đó thì không tránh khỏi việc dư luận khen chê trái chiều, không ai là được yêu thích hết hoặc là bị ghét bỏ hết mà".
Ảnh: Tổng hợp