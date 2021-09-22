Hạn 'sao kê' chưa hết, Thủy Tiên tiếp tục nhận 'cơn mưa gạch đá' với MV uốn éo tại bảo tàng

Thời gian gần đây, Thủy Tiên là cái tên liên tục xuất hiện trên mạng xã hội Việt khi dính đến ồn ào từ thiện. Đến thời điểm hiện tại, mọi việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì một MV cũ của nữ ca sĩ lại được dân mạng "đào lại" và bàn tán xôn xao.

Hình ảnh trong MV 'Em đã quên'.

Cụ thể, MV "Em đã quên" được Thủy Tiên cho ra mắt vào năm 2011 đã nhận phải "cơn mưa lời chê" với những khoảnh khắc cô nàng uốn éo, mặc trang phục sexy tại Bảo Tàng Mỹ thuật TP.HCM. Thời điểm giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" cho ra mắt sản phẩm này cũng đã bị netizen chê "tơi tả", và tại thời điểm nhạy cảm như hiện tại thì nữ ca sĩ vẫn không tránh khỏi những lời chỉ trích.