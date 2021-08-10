Văn Mai Hương 'chiêu đãi' đại tiệc nội y nóng mắt, đường cong nuột hơn đường đua khiến cư dân mạng phát 'sốt'

Hậu trường 10/08/2021 16:14

Mới đây, cư dân mạng được một phen mãn nhãn với loạt ảnh nóng bỏng được Văn Mai Hương đăng tải. Cô nàng tạo dáng tại nhà trong chiếc bra đen quyến rũ, makeup sương sương nhưng vẫn đủ cuốn hút với đường cong cực phẩm.

Đang thời gian giãn cách xã hội chống dịch nên các hoạt động nghệ thuật của sao Việt đều pahir tạm hoãn. Nhiều nghệ sĩ đã sử dụng khoảng thời gian này để chăm sóc bản thân và luyện tập trau dồi khả năng. 

Văn Mai Hương cũng không phải ngoại lệ, khi cô nàng vừa khiến cư dân mạng trầm trô vì màn khoe dáng cực nóng bỏng sau nhiều tháng ở nhà phòng dịch. Trên trang cá nhân, giọng ca "Cầu Hôn" đã đăng tải loạt ảnh tạo dáng tại nhà trong chiếc bra đen quyến rũ, makeup sương sương nhưng vẫn đủ cuốn hút với đường cong cực phẩm.

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Bài đăng của nữ ca sĩ trên Instagram - Ảnh chụp màn hình

Trong loạt ảnh lần này, mỹ nhân Việt Nam Idol diện bra đen với thiết kế ren kết hợp với lưới mỏng khiến vẻ quyến rũ càng tăng thêm gấp bội. Chưa kể lối makeup nhẹ nhàng với bờ môi căng mọng và mái tóc rối "có chủ đích" càng khiến Văn Mai Hương thêm phần sexy và nóng bỏng.

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Vòng một căng đầy của nữ ca sĩ lấp ló sau lớp bra đen quyến rũ - Ảnh: Instagram
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Mái tóc rối cùng làm tăng sức hút cho loạt ảnh - Ảnh: Instagram

Với loạy ảnh mặc áo nội y lấp ló vòng 1 gợi cảm này, nữ ca sĩ sinh năm 1994 ngày càng "lột xác" chuyển sang phong cách quyến rũ hơn.

Thời gian gần đây, giọng ca "Chuyện tình nhà thơ" liên tục chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh bikini khoe thân hình gợi cảm. Từng là sao nữ gây nhiều bàn tán về vóc dáng, lúc mập lúc ốm lên xuống thất thường, cô ngày càng thể hiện rõ sự "lột xác" ngoạn mục sau khi giảm cân. Nữ ca sĩ khiến dân tình được phen "lác mắt" bởi chân dài tít tắp, eo thon gọn, không chút mỡ thừa và vòng một căng tròn, tràn màn hình.

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Văn mai Hương khoe dáng đồng hồ cát trên story cách đây không lâu - Ảnh chụp màn hình

Sở hữu giọng ca xuất sắc với những nốt cao đi vào lòng người, Văn Mai Hương giờ đây lại càng gây ấn tượng bởi nhan sắc lên hương và đang độ chín mọng. Cư dân mạng không khỏi xuyến xao và đứng ngồi không yên bởi loạt ảnh sexy khó cưỡng lần này.

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