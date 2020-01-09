Động thái đầu tiên của Văn Mai Hương sau 2 tuần bị kẻ xấu tung clip nhạy cảm

Chia sẻ đầu tiên của ca sĩ Văn Mai Hương sau sự cố bị kẻ xấu hack camera tại nhà riêng, tung clip nóng lên mạng xã hội nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.

Cuối tháng 12/2019, ca sĩ Văn Mai Hương gặp cú sốc lớn khi bất ngờ bị tung hàng loạt clip riêng tư lên mạng xã hội. Theo thông tin được chia sẻ, những hình ảnh này đã bị kẻ xấu hack từ camera tại nhà riêng của chân dài 9x nhiều năm trước. Đây là hành động vô đạo đức và vi phạm pháp luật khiến dư luận phẫn nộ, lên án gay gắt. Sự việc này đã khiến showbiz Việt chấn động. Không chỉ khán giả mà rất nhiều tên tuổi đình đám của làng giải trí cũng lên tiếng bảo vệ Văn Mai Hương, đồng thời khuyên nữ ca sĩ nên nhờ pháp luật vào cuộc, nhanh chóng tìm ra kẻ xấu và trừng trị nghiêm khắc.

Văn Mai Hương trải qua cú sốc lớn ở những ngày cuối cùng của năm 2019 - Ảnh: FB Thời điểm xảy ra vụ việc, ca sĩ Văn Mai Hương không có bất kỳ phát ngôn nào. Dù vậy, mọi người vẫn có thể cảm nhận được rằng cô đã phải trải qua những giờ phút vô cùng khủng khiếp. Sau 2 tuần kể từ scandal lộ clip nhạy cảm, mới đây Văn Mai Hương đã có động thái đầu tiên. Cụ thể, giọng ca "Cầu hôn" vừa đăng tải bức ảnh chính mình kèm status đầy lạc quan trên trang cá nhân.

Sau chuỗi ngày buồn vì sự cố đáng tiếc, nữ ca sĩ đã có chia sẻ đầu tiên - Ảnh: FB Cô viết: "Lời Chúa dạy: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Ðừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nói một tiếng xin lỗi với bản thân, bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình. Và cảm ơn những gì đã qua để tôi được sống tiếp, mạnh mẽ hơn! Amen". Sao Việt vui mừng khi đọc dòng tâm sự lạc quan của đồng nghiệp - Ảnh: FB Sau thời gian im lặng, dường như Văn Mai Hương đã lấy lại tinh thần và có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống. Dưới bài viết, MC Phan Anh, Thanh Hương, Pha Lê, Trúc Nhân... cùng đông đảo fan hâm mộ vào động viên nữ ca sĩ, hi vọng cô sớm trở lại với sân khấu.

Từng bất đồng quan điểm, Duy Mạnh phản ứng bất ngờ khi Văn Mai Hương bị tung clip nhạy cảm Duy Mạnh bất ngờ lên tiếng bênh vực ca sĩ Văn Mai Hương khi bị kẻ xấu hack camera tại nhà riêng và tung clip nhạy cảm lên mạng.

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