Từng bất đồng quan điểm, Duy Mạnh phản ứng bất ngờ khi Văn Mai Hương bị tung clip nhạy cảm

Hậu trường 30/12/2019 15:27

Duy Mạnh bất ngờ lên tiếng bênh vực ca sĩ Văn Mai Hương khi bị kẻ xấu hack camera tại nhà riêng và tung clip nhạy cảm lên mạng.

Vụ việc ca sĩ Văn Mai Hương bị hack camera tại nhà riêng và tung clip nhạy cảm lên mạng xã hội đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Phẫn nộ trước hành động trái với đạo đức và pháp luật, nhiều nghệ sĩ và cư dân mạng đã lên án gay gắt. MC Trấn Thành, Xuân Lan, Dương Triệu Vũ, Trúc Nhân, H'Hen Niê... cùng đông đảo sao Việt đồng loạt lên tiếng bảo vệ Văn Mai Hương.

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Chỉ trong thời gian ngắn, những clip nhạy cảm của Văn Mai Hương bị chia sẻ khắp các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet

Là người thẳng tính và có nhiều phát ngôn gây tranh cãi, mới đây ca sĩ Duy Mạnh cũng đã lên tiếng về chuyện này. Từng bất đồng quan điểm với Văn Mai Hương, nhưng lần này giọng ca "Kiếp đỏ đen" đã đứng về phía đàn em. Anh mong muốn pháp luật luật vào cuộc trừng trị kẻ tung clip nhạy cảm xâm phạm quyền riêng tư của nữ ca sĩ.

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Đồng quan điểm với nhiều nghệ sĩ, nam ca sĩ lên tiếng bảo vệ Văn Mai Hương - Ảnh: FB

Duy Mạnh thẳng thắn nêu quan điểm cá nhân: "Nói thật tôi không đồng quan điểm về 1 số vấn đề chính trị với em Văn Mai Hương. Nhưng việc gì ra việc đó. Thằng lắp camera kia cố tình phát tán cái clip đó. Tốt nhất báo công an bắt đi. Đó là vi phạm pháp luật”.

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Bỏ qua chuyện cũ, ca sĩ Duy Mạnh bênh vực Văn Mai Hương và mong kẻ xấu sớm bị trừng trị - Ảnh: FB

Ngày 28/12 vừa qua, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hàng loạt clip nhạy cảm của ca sĩ Văn Mai Hương. Những hình ảnh này được ghi từ camera an ninh tại nhà riêng của nữ ca sĩ cách đây nhiều năm. Hiện tại, các nghệ sĩ kêu gọi cư dân mạng không tiếp tục lan truyền clip, đồng thời động viên tinh thần Văn Mai Hương giữa lùm xùm này.

H'Hen Niê, Thúy Diễm và loạt sao Việt phẫn nộ khi Văn Mai Hương bị tung clip nóng

H'Hen Niê, Thúy Diễm và loạt sao Việt phẫn nộ khi Văn Mai Hương bị tung clip nóng

Hàng loạt nghệ sĩ Việt cùng cộng đồng mạng phẫn nộ khi ca sĩ Văn Mai Hương bị hack camera, lộ clip nóng.

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