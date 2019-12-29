Hàng loạt nghệ sĩ Việt cùng cộng đồng mạng phẫn nộ khi ca sĩ Văn Mai Hương bị hack camera, lộ clip nóng.
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Ngày 28/12, ca sĩ Văn Mai Hương trở thành nạn nhân của việc bị kẻ xấu hack camera tại nhà riêng và đăng tải những clip nhạy cảm lên mạng xã hội. Hành động trái pháp luật và đi ngược với đạo đức xã hội này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Trên khắp các diễn đàn, rất nhiều người đã lên tiếng bảo vệ Văn Mai Hương.
Không đứng ngoài dư luận, hàng loạt nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp và yêu cầu mọi người không tiếp tục lan truyền video này.
Ca sĩ Vũ Hà phẫn nộ: "Tội con bé! Nạn nhân của lũ khốn nạn, vô đạo đức! Còn những đứa cười cợt vô cảm thì... nghiệp sẽ dòm ngó bọn mày".
Hoa hậu H'Hen Niê động viên nữ ca sĩ và lên án hành vi trái đạo đức và pháp luật trên: "Mạnh mẽ lên nhé em Văn Mai Hương! Hen hi vọng tất cả chúng ta hãy cùng nhau lên án hành vi xâm hại quyền an toàn, quyền riêng tư của mỗi cá nhân...
Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận!".
Diễn viên Thúy Diễm bức xúc trước hành vi này và yêu cầu mọi người hãy tôn trọng quyền riêng tư của phụ nữ. Cô viết trên trang cá nhân: "Thật sự tức giận! Đừng lan truyền những hình ảnh cá nhân của người khác như vậy! Hãy bảo vệ cho phụ nữ được không các bạn! Thương Văn Mai Hương".
Có thể nói đây không còn là những chia sẻ ủng hộ Văn Mai Hương một cách đơn thuần, mà là tiếng nói chung của mọi người nhằm đẩy lùi nạn xâm phạm quyền cá nhân của con người.