Việt Hương chi hơn 700 triệu mua xe tặng chồng, thuê tài xế từng lái xe cho cố nghệ sĩ Chí Tài

Hậu trường 04/10/2021 17:44

Thông tin liên quan đến nghệ sĩ Việt Hương được nam diễn viên tiết lộ trên kênh YouTube của anh.

Gần đây, những thông tin liên quan đến NS Việt Hương luôn được đông đảo netizen quan tâm. Trong clip mới được Tiết Cương đăng tải khi anh có dịp sang nhà đàn chị chơi, nhiều chi tiết được nam diễn viên hé lộ thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đó có chiếc xe sang màu đỏ được đỗ trước cửa nhà NS Việt Hương.

Việt Hương chi hơn 700 triệu mua xe tặng chồng, thuê tài xế từng lái xe cho cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 1
 

Cụ thể, Tiết Cương cho biết anh có dịp đến nhà Việt Hương và có thấy chiếc xe hơi mới toanh. Nam diễn viên cho biết đây là "xế hộp" mà Việt Hương mua tặng ông xã Hoài Phương. 

Trong đoạn video, Tiết Cương ghẹo Hoài Phương rằng nghe đồn anh được bà xã mua cho chiếc xe mui trần nhưng hóa ra là xe bán tải. Ngay sau đó, Việt Hương từ trong nhà bước ra "đáp trả" đàn em: "Nhìn thấy ghê không, xe mui trần đó. Xe này mà chở đồ từ thiện thì quá dữ. Đâu cần xe mui trần đâu, xe bán tải này mà tháo mui phía sau ra thì cũng thành mui trần chứ sao, trần một nửa, bán nude luôn. Anh Phương từ Mỹ về đây đâu có đi xe cà tàng được, phải đi xe dữ như thế này, giá 700 triệu lận đấy".

Việt Hương chi hơn 700 triệu mua xe tặng chồng, thuê tài xế từng lái xe cho cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 2

Được biết, chiếc xe này Hoài Phương - Việt Hương được sử dụng để chở đồ từ thiện. Điều này càng khiến cho đông đảo khán giả yêu mến cả hai vợ chồng.

Bên cạnh đó, Tiết Cương còn tiết lộ một điều liên quan đến cố nghệ sĩ Chí Tài mà ít ai biết, nam diễn viên chia sẻ: "Ông tài xế này lai lịch không hề đơn giản đâu. Ngày xưa ông ấy gầy gò lắm, chẳng hiểu sao giờ lại mập ra thế này. Ông tài xế này mới về lái cho Việt Hương được một năm nay thôi còn trước đây lái cho anh Chí Tài. Chiếc xe mà ông tài xế này lái cho anh Chí Tài giờ được bán lại cho một người em của chị Bé Heo vợ anh ấy.

Việt Hương chi hơn 700 triệu mua xe tặng chồng, thuê tài xế từng lái xe cho cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 3
 Việt Hương thuê tài xế từng lái xe cho cố nghệ sĩ Chí Tài.

"Tôi cũng từng một lần được ông tài xế này chở đi quay ngoài Thủ Đức rồi ra tận Biên Hòa diễn. Hôm đó, tôi không đi xe máy nên có nhờ anh Chí Tài cho đi ké. Thế là anh Chí Tài bảo tài xế lái xe tới chở tôi đi luôn", Tiết Cương bồi hồi kể lại.

Ảnh: Tổng hợp

Xuất hiện quá nhiều tin đồn thất thiệt về Phi Nhung, Ông xã Việt Hương 'cảnh báo' luôn một câu ai nghe cũng đồng ý!

Xuất hiện quá nhiều tin đồn thất thiệt về Phi Nhung, Ông xã Việt Hương 'cảnh báo' luôn một câu ai nghe cũng đồng ý!

Đây không phải lần đầu tiên những người thân thiết phải lên tiếng đính chính tin đồn thất thiệt về nữ ca sĩ Phi Nhung.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Hương làm từ thiện Cố nghệ sĩ Chí Tài Việt Hương mua xe từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 38 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36