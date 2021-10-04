Việt Hương chi hơn 700 triệu mua xe tặng chồng, thuê tài xế từng lái xe cho cố nghệ sĩ Chí Tài

Thông tin liên quan đến nghệ sĩ Việt Hương được nam diễn viên tiết lộ trên kênh YouTube của anh.

Gần đây, những thông tin liên quan đến NS Việt Hương luôn được đông đảo netizen quan tâm. Trong clip mới được Tiết Cương đăng tải khi anh có dịp sang nhà đàn chị chơi, nhiều chi tiết được nam diễn viên hé lộ thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đó có chiếc xe sang màu đỏ được đỗ trước cửa nhà NS Việt Hương. Cụ thể, Tiết Cương cho biết anh có dịp đến nhà Việt Hương và có thấy chiếc xe hơi mới toanh. Nam diễn viên cho biết đây là "xế hộp" mà Việt Hương mua tặng ông xã Hoài Phương.

Trong đoạn video, Tiết Cương ghẹo Hoài Phương rằng nghe đồn anh được bà xã mua cho chiếc xe mui trần nhưng hóa ra là xe bán tải. Ngay sau đó, Việt Hương từ trong nhà bước ra "đáp trả" đàn em: "Nhìn thấy ghê không, xe mui trần đó. Xe này mà chở đồ từ thiện thì quá dữ. Đâu cần xe mui trần đâu, xe bán tải này mà tháo mui phía sau ra thì cũng thành mui trần chứ sao, trần một nửa, bán nude luôn. Anh Phương từ Mỹ về đây đâu có đi xe cà tàng được, phải đi xe dữ như thế này, giá 700 triệu lận đấy". Được biết, chiếc xe này Hoài Phương - Việt Hương được sử dụng để chở đồ từ thiện. Điều này càng khiến cho đông đảo khán giả yêu mến cả hai vợ chồng.

Bên cạnh đó, Tiết Cương còn tiết lộ một điều liên quan đến cố nghệ sĩ Chí Tài mà ít ai biết, nam diễn viên chia sẻ: "Ông tài xế này lai lịch không hề đơn giản đâu. Ngày xưa ông ấy gầy gò lắm, chẳng hiểu sao giờ lại mập ra thế này. Ông tài xế này mới về lái cho Việt Hương được một năm nay thôi còn trước đây lái cho anh Chí Tài. Chiếc xe mà ông tài xế này lái cho anh Chí Tài giờ được bán lại cho một người em của chị Bé Heo vợ anh ấy. Việt Hương thuê tài xế từng lái xe cho cố nghệ sĩ Chí Tài. "Tôi cũng từng một lần được ông tài xế này chở đi quay ngoài Thủ Đức rồi ra tận Biên Hòa diễn. Hôm đó, tôi không đi xe máy nên có nhờ anh Chí Tài cho đi ké. Thế là anh Chí Tài bảo tài xế lái xe tới chở tôi đi luôn", Tiết Cương bồi hồi kể lại. Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-chi-hon-700-trieu-mua-xe-tang-chong-thue-tai-xe-tung-lai-xe-cho-co-nghe-si-chi-tai-428735.html