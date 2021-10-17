Hé lộ nguyên nhân vì sao Hồ Văn Cường không ký hợp đồng với công ty quản lý của Phi Nhung

Mới đây, nam ca sĩ Long Nhật cũng đã có những lời chia sẻ phân tích về nguyên nhân dẫn đến việc không ký kết hợp đồng nói trên. Và theo như anh cho biết thì cả Phi Nhung lẫn Hồ Văn Cường đều không ký kết hợp đồng với người quản lý. Và để cho Hồ Văn Cường có được mức lợi nhuận tốt nhất, không phải phân chia % thu nhập thì không nên ký hợp đồng, và vì tình mẫu tử nên cố nghệ sĩ Phi Nhung không làm như thế. Nguyên văn lời chia sẻ của Long Nhật như sau:

Vừa qua, trên mạng lan truyền đoạn clip với tốc độ chóng mặt ghi lại cuộc điện thoại của người được cho là rất thân thiết với gia đình Hồ Văn Cường . Theo người này cho biết, dù đã hoạt động nghệ thuật lâu năm nhưng cả cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường đều không kí hợp đồng chính thức với công ty quản lý, tức người quản lý tên Diễm Phạm. Điều này khiến fan hâm mộ cảm thấy bức xúc vì mọi chuyện khi kết thúc sẽ không được xử lý một cách rõ ràng, minh bạch.

Họ còn bảo không ký hợp đồng lao động gì hết. Thưa quý vị, đã là mẹ con thì sao lại ký hợp đồng? Mẹ thương con là biển trời lai láng, sao có thể cân đo đong đếm. Nếu trả cát-sê mỗi đêm hát hay lương tháng thì không còn tiền như vậy đâu.

"Có rất nhiều thông tin nhiễu loạn cho rằng, bao nhiêu năm Hồ Văn Cường đi hát, tiền kinh doanh băng đĩa, tiền Youtube lời quá, nhiều quá mà không trả cho con nhà người ta. Rồi tài khoản Facebook, Fanpage, các nền tảng kinh doanh hình ảnh của Hồ Văn Cường, công ty lấy lại hết.

Tôi biết nhiều nhóm nhạc nổi tiếng, hợp đồng với công ty, hát muốn xỉu mà lương rất ít. Nhóm nhạc cực nổi tiếng luôn. Một khi có giấy tờ, hợp đồng ký kết là phải chia phần trăm, mọi chi phí đều phải trừ đi hết như áo quần biểu diễn, ăn ở, học hành... Mà trừ hết là không còn gì đâu. Đó là tình mẹ thương con mới có từng đó tiền. Đòi hợp đồng là quá vô lý, quá hoang đường.

Tôi là người chuyên nghiệp làm băng đĩa, không ai bán đĩa nhiều như tôi. Tôi phát hành đĩa với rất nhiều hãng nhưng đĩa bán được nhiều thì phải ôm đi hát, bán ngoài sân khấu mỗi đêm, đi Mỹ cũng xách theo để bán.

Chưa kể, mình phát hành 9 giờ sáng thì trưa là đĩa lậu đã tràn lan. Mình bán đĩa 30.000, 40.000 đồng, đĩa làm hình ảnh chỉnh chu, cũng chỉ 100.000 mà phát hành được 1.000 đĩa là chảy máu con mắt. Trong khi đĩa lậu cả triệu triệu bản, họ bán 5.000, 10.000 đồng.

Mình bán ở trung tâm thành phố còn khó, nói chi tới tỉnh xa, họ thích mua đĩa chép có mấy ngàn đồng. Họ không hiểu nỗi khổ của người làm băng đĩa chính hãng. Người Việt thì thích xài đồ rẻ, coi 1, 2 lần bị trầy xước, mờ thì bỏ. Còn đĩa gốc của mình, để thu hình liveshow mấy tỉ đồng, tiền bán đĩa làm sao mà thu hồi vốn được.

Ngày xưa tôi đi hát khắp nơi, mình hát trên sân khấu, dưới có 4, 5 người của mình đi bán đĩa mà cũng không thu hồi được vốn. Đĩa lậu họ ăn hết. Sau này, Youtube thì coi miễn phí. Có quảng cáo nhiều, người xem nhiều thì mới có tiền. Không có chuyện lời đâu, chỉ lỗ và lỗ thôi.

Phim chiếu ở rạp, lâu lâu mới có phim thu hồi vốn và lãi, còn đâu là c.hết và bị thương hết. Phim Lô-tô của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, phim Hùng Ali của Ưng Hoàng Phúc, doanh thu khủng mà còn lỗ. Chỉ có Bố già, Tiệc trăng máu là lời thôi.

Nói thế để thấy, làm sản phẩm nghệ thuật đưa ra công chúng là làm hình ảnh là chính, để nghệ sĩ tiếp cận công chúng là chính. Phi Nhung và Hồ Văn Cường cũng vậy thôi. Đòi tiền Youtube là sai hoàn toàn".