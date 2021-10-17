Hé lộ nguyên nhân vì sao Hồ Văn Cường không ký hợp đồng với công ty quản lý của Phi Nhung

Sao Việt 17/10/2021 16:05

Theo như lời chia sẻ của ca sĩ Long Nhật thì “Đã là mẹ con thì sao phải ký hợp đồng”.

Vừa qua, trên mạng lan truyền đoạn clip với tốc độ chóng mặt ghi lại cuộc điện thoại của người được cho là rất thân thiết với gia đình Hồ Văn Cường. Theo người này cho biết, dù đã hoạt động nghệ thuật lâu năm nhưng cả cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường đều không kí hợp đồng chính thức với công ty quản lý, tức người quản lý tên Diễm Phạm. Điều này khiến fan hâm mộ cảm thấy bức xúc vì mọi chuyện khi kết thúc sẽ không được xử lý một cách rõ ràng, minh bạch.

Mới đây, nam ca sĩ Long Nhật cũng đã có những lời chia sẻ phân tích về nguyên nhân dẫn đến việc không ký kết hợp đồng nói trên. Và theo như anh cho biết thì cả Phi Nhung lẫn Hồ Văn Cường đều không ký kết hợp đồng với người quản lý. Và để cho Hồ Văn Cường có được mức lợi nhuận tốt nhất, không phải phân chia % thu nhập thì không nên ký hợp đồng, và vì tình mẫu tử nên cố nghệ sĩ Phi Nhung không làm như thế. Nguyên văn lời chia sẻ của Long Nhật như sau:

Hé lộ nguyên nhân vì sao Hồ Văn Cường không ký hợp đồng với công ty quản lý của Phi Nhung - Ảnh 1
Long Nhật vừa có chia sẽ cho biết nguyên nhân vì sao Hồ Văn Cường không ký kết hợp đồng với công ty quản lý cố nghệ sĩ Phi Nhung 5 năm qua. Ảnh: Internet
Hé lộ nguyên nhân vì sao Hồ Văn Cường không ký hợp đồng với công ty quản lý của Phi Nhung - Ảnh 2
Cố nghệ sĩ Phi Nhung và quản lý cũng không ký hợp đồng với nhau. Ảnh: Internet

"Có rất nhiều thông tin nhiễu loạn cho rằng, bao nhiêu năm Hồ Văn Cường đi hát, tiền kinh doanh băng đĩa, tiền Youtube lời quá, nhiều quá mà không trả cho con nhà người ta. Rồi tài khoản Facebook, Fanpage, các nền tảng kinh doanh hình ảnh của Hồ Văn Cường, công ty lấy lại hết.

Họ còn bảo không ký hợp đồng lao động gì hết. Thưa quý vị, đã là mẹ con thì sao lại ký hợp đồng? Mẹ thương con là biển trời lai láng, sao có thể cân đo đong đếm. Nếu trả cát-sê mỗi đêm hát hay lương tháng thì không còn tiền như vậy đâu.

Tôi biết nhiều nhóm nhạc nổi tiếng, hợp đồng với công ty, hát muốn xỉu mà lương rất ít. Nhóm nhạc cực nổi tiếng luôn. Một khi có giấy tờ, hợp đồng ký kết là phải chia phần trăm, mọi chi phí đều phải trừ đi hết như áo quần biểu diễn, ăn ở, học hành... Mà trừ hết là không còn gì đâu. Đó là tình mẹ thương con mới có từng đó tiền. Đòi hợp đồng là quá vô lý, quá hoang đường.

Tôi là người chuyên nghiệp làm băng đĩa, không ai bán đĩa nhiều như tôi. Tôi phát hành đĩa với rất nhiều hãng nhưng đĩa bán được nhiều thì phải ôm đi hát, bán ngoài sân khấu mỗi đêm, đi Mỹ cũng xách theo để bán.

Chưa kể, mình phát hành 9 giờ sáng thì trưa là đĩa lậu đã tràn lan. Mình bán đĩa 30.000, 40.000 đồng, đĩa làm hình ảnh chỉnh chu, cũng chỉ 100.000 mà phát hành được 1.000 đĩa là chảy máu con mắt. Trong khi đĩa lậu cả triệu triệu bản, họ bán 5.000, 10.000 đồng.

Mình bán ở trung tâm thành phố còn khó, nói chi tới tỉnh xa, họ thích mua đĩa chép có mấy ngàn đồng. Họ không hiểu nỗi khổ của người làm băng đĩa chính hãng. Người Việt thì thích xài đồ rẻ, coi 1, 2 lần bị trầy xước, mờ thì bỏ. Còn đĩa gốc của mình, để thu hình liveshow mấy tỉ đồng, tiền bán đĩa làm sao mà thu hồi vốn được.

Ngày xưa tôi đi hát khắp nơi, mình hát trên sân khấu, dưới có 4, 5 người của mình đi bán đĩa mà cũng không thu hồi được vốn. Đĩa lậu họ ăn hết. Sau này, Youtube thì coi miễn phí. Có quảng cáo nhiều, người xem nhiều thì mới có tiền. Không có chuyện lời đâu, chỉ lỗ và lỗ thôi.

Phim chiếu ở rạp, lâu lâu mới có phim thu hồi vốn và lãi, còn đâu là c.hết và bị thương hết. Phim Lô-tô của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, phim Hùng Ali của Ưng Hoàng Phúc, doanh thu khủng mà còn lỗ. Chỉ có Bố già, Tiệc trăng máu là lời thôi.

Nói thế để thấy, làm sản phẩm nghệ thuật đưa ra công chúng là làm hình ảnh là chính, để nghệ sĩ tiếp cận công chúng là chính. Phi Nhung và Hồ Văn Cường cũng vậy thôi. Đòi tiền Youtube là sai hoàn toàn".

Người thân thiết tiết lộ Hồ Văn Cường và gia đình đã dọn ra riêng, hiện không dùng tài khoản mạng xã hội?

Người thân thiết tiết lộ Hồ Văn Cường và gia đình đã dọn ra riêng, hiện không dùng tài khoản mạng xã hội?

Trưởng FC của Hồ Văn Cường tiết lộ nam ca sĩ đã dọn ra nhà riêng và hiện tại không dùng mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phi Nhung Long Nhật

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 9 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 41 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"