Bị thí sinh 'dìm hàng' hội đồng vì catwalk lệch vai, Minh Tú vẫn cương quyết bao biện: 'Dáng đi của chị phải drama như vậy'

Dù được ghi hình online trong thời điểm giãn cách xã hội, series thực tế “ TikTok FashUP 2021 ”vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả khi Nhà sản xuất cân bằng rất tốt được cả những yếu tố chuyên môn lẫn giải trí để phục vụ khán giả yêu mến thời trang . Trong tập 3, top 99 thí sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội được tham gia buổi huấn luyện mà người “đứng lớp" không ai khác chính là 4 vị giám khảo quyền lực của chương trình. Bên cạnh đó, sau hàng loạt những thử thách cam go, top 20 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi đã chính thức lộ diện và cùng nhau so tài ở đêm “TikTok FashUP Gala Night”

Trong tập 3 TikTok FashUP 2021, khán giả phải “nín thở" theo dõi những phút giây căng thẳng khi các thí sinh team Fashion Design Icon được giám khảo Chung Thanh Phong giao nhiệm vụ phải gấp rút vẽ sketch một bộ mini collection và bắt tay ngay vào thiết kế chỉ vỏn vẹn trong 10 phút. Các thí sinh team Fashion Icon được giám khảo Khánh Linh chia thành nhiều nhóm nhỏ, cùng phối trang phục và trình bày ý tưởng trong khoảng thời gian ngắn. Giám khảo Nam Trung khiến thí sinh Beauty Icon “mắt chữ A, mồm chữ O" khi tạt nước sơn lên người khách mời đặc biệt là TyhD - Á quân Vietnam's Next Top Model All Stars. Giám khảo Minh Tú khiến khán giả cực thích thú với loạt đề bài độc đáo như tạo dáng như yêu tinh trong Tây Du Ký, tạo dáng bằng khẩu hình miệng với những từ khóa hài hước, thể hiện cách tạo dáng theo “trạng thái" của một cuộc tình…

Đặc biệt, trong phần thử thách tạo dáng bằng khẩu hình miệng, Minh Tú bị chính toàn bộ thí sinh trong lớp học của mình “hội đồng” dìm hàng không thương tiếc khi chọn quảng cáo... “miếng dán chống lệch vai, lệch chân”, điều mà trước đó cô nàng mentor bị chính thí sinh của mình là Phan Linh “cáo buộc” trong lúc thị phạm phần trình diễn catwalk. Minh Tú cho biết mình cố ý đi lệch vai như thế là vì dáng đi của mình phải mang tính chất riêng, “thích đi kiểu trình diễn drama” như thế.

Khi thí sinh đưa ra thông điệp quảng cáo “miếng dán chống lệch Thúy Liễu” như chọc tức giám khảo Minh Tú là “để nhắc nhở chị Minh Tú là đừng bị lệch vai nữa”. Ngay lập tức Minh Tú hỏi lại: “Có ai dán Salonpas lên môi không em? Cái clip thì vui nhưng dùng từ hơi chấm hỏi xíu”. Một thí sinh nam “bật” lại Minh Tú rằng: “Dùng từ có dụng ý chị, gây tranh cãi như vậy mới viral”. Giám khảo Minh Tú kết lại rằng: “Nhưng tranh cãi của em đang theo cái hướng sai.”

Hãy đón xem đêm Chung kết của “TikTok FashUP 2021” hứa hẹn sẽ trở thành một sự kiện thời trang mãn nhãn với nhiều điều bất ngờ và thú vị, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 24/10/2021.

Ảnh: BTC