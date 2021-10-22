Bác sĩ chăm lo sức khỏe cho đạo diễn Trần Cảnh Đôn có những thông tin chi tiết về tình hình sức khỏe của vị đạo diễn trước khi ông qua đời.

Sáng nay, cả làng giải trí Việt chấn động vì hung tin đạo diễn tài năng Trần Cảnh Đôn qua đời vào tối ngày 21/10, hưởng thọ 62 tuổi. Trần Cảnh Đôn là đạo diễn gạo cội của Sài Gòn. Anh nổi tiếng qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như "Ngọc trong đá, Dollar trắng, Cô thủ môn tội nghiệp, Khi người ta trẻ, Vòng vây tội lỗi"... Không những thế ông còn là người đã phát hiện ra "viên ngọc thô" Việt Trinh và mài dũa cô trở thành một trong những diễn viên tên tuổi của làng giải trí nước nhà. Lần đầu tiên nói chuyện với Việt Trinh, ông đã nhận thấy được tiềm năng và mời cô thử vai chính của bộ phim "Ngọc trong đá". Cuộc đời của Việt Trinh sang trang mới, với sự phát hiện mài dũa "viên ngọc" của người đạo diễn tài ba.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn - bác sĩ chủ trị của đạo diễn Trần Cảnh Đôn cho hay tình trạng sức khỏe cuối đời của vị đạo diễn. Vị bác sĩ này cho hay Trần Cảnh Đôn vốn bị bệnh gan nhưng ông đã được điều trị ổn. Thuốc cao huyết áp cũng được uống hàng ngày. "Mỗi lần đau ốm hay bệnh gì, Trần Cảnh Đôn đều điện thoại hỏi tôi. Lần này không thấy hỏi gì, nên tôi bất ngờ. Chúng tôi đã hẹn nhau tập trung tại Đà Lạt để chơi sau khi dịch kết thúc, nhưng số phận..." - Bác sĩ Tuấn kể lại.



Trần Cảnh Đôn là người đã phát hiện ra "viên ngọc thô" Việt Trinh và từ đó cô trở thành "nữ hoàng ảnh lịch" của Việt Nam Không chỉ gắn bó với nghệ thuật thứ 7, đạo diễn Trần Cảnh Đôn còn làm đạo diễn cho các MV ca nhạc của nhiều ca sĩ. Các ca sĩ Cẩm Ly, Đan Trường, Lam Trường ... đều đã từng nhờ bàn tay dàn dựng, xếp đặt hình ảnh của của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Tang lễ của đạo diễn Trần Cảnh Đôn đang được gia đình lo liệu. Lễ viếng sẽ được diễn ra tại Nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm, Q.3, TPHCM. Ảnh: Internet

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời: 'Chú đang ngồi nói chuyện với vợ con thì ngưng, rồi đi luôn' "Đang ngồi nói chuyện với vợ con thì chú ngưng lại rồi đi luôn, rất nhẹ nhàng, thanh thản", diễn viên Trần Trọng Hiếu, cháu ruột đạo diễn Trần Cảnh Đôn nói.

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